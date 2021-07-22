Sadakataşı Derneği, Kenya'da 2 bin 353 aileye kurban eti dağıttı - Son Dakika

Sadakataşı Derneği, Kurban Bayramı faaliyetleri kapsamında, Kenya'da 2 bin 353 ihtiyaç sahibi aileye et dağıtımı yaptı.

Başkent Nairobi'de bayram faaliyetlerini sürdüren Sadakataşı, 1267 hisse (181 büyükbaş) kurbanı 3'ü yetimhane olmak üzere 6 noktada dağıttı.

Söz konusu bölgelerde çocuklara balon, oyuncak ve şeker de dağıtarak yüzlerini güldüren gönüllü ekip, çeşitli yardım derneklerinin kurban kesim ve dağıtım işlerini de koordine etti.

Sadakataşı Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Adem Varıcı, Türkiye'den 6 kişilik ekiple Kenya'ya geldiklerini, buradaki partner kuruluşun temsilcileriyle birlikte faaliyetlerin 20 kişi ile yürütüldüğünü söyledi.

Türkiye'den gelen ekibin kurbanlık hayvanların seçimi, İslami kurallara göre kesimi ve etlerin dağıtımı için yoğun çaba harcadığını belirten Varıcı, her ailenin evine 5 kilogram et girdiğini dile getirdi.

Varıcı, "Derneğimize gösterdikleri teveccüh ve itimatları için tüm bağışçılarımıza Kenya'daki kardeşlerimiz adına bir kez daha teşekkür ediyor, Cenab-ı Allah'tan, kurban ibadetlerinin kabulünü niyaz ediyoruz. Buradan, yardımsever Türk halkına Kenyalı kardeşlerimizin dualarını gönderiyoruz. Allah, Türk milletini daim eylesin." ifadelerini kullandı.