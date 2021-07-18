Sadakataşı Derneği, Kurban Bayramı'nda 32 ülkede ihtiyaç sahiplerine ulaşacak - Son Dakika

Sadakataşı Derneği, başta Türkiye olmak üzere, 32 ülkede kurban eti dağıtarak ihtiyaç sahiplerinin bayram sevinçlerine ortak olacak.

Dernekten yapılan açıklamaya göre, ekipler, hayırseverlerin bağışladığı kurbanlıkların kesim ve dağıtımlarını organize etmek üzere Afrika, Orta Doğu, Orta Asya, Güney Asya, Kafkasya, Uzak Doğu, Endülüs ve Balkanlar'a ulaşmaya başladı.

Bu yıl çalışmalarını "Paylaşınca Hisseni Yeryüzü Bayram Yeri" çağrısı ile sürdüren dernek, başta Türkiye olmak üzere 32 ülkede kurban eti dağıtarak, 20 binin üzerinde hisseyi 850 bin kişiye ulaştırmayı hedefliyor.

Öte yandan ekiplerce bağışların ulaştırılacağı ülkelerde bulunan çocuklara da bayramlık kıyafet ve oyuncaklar hediye edilecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen derneğin Tanzanya ekip sorumlusu Enes Erbaş, "Kesim ve dağıtımını yapacağımız kurban hisseleri ile yardıma muhtaç kardeşlerimize yalnız olmadıklarını hissettireceğiz. Buna vesile olan değerli bağışçılarımıza teşekkür ederiz." ifadelerini kullandı.