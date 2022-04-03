Sadakataşı Derneği, Musul'da ihtiyaç sahiplerine iftar verdi - Son Dakika
Üye Girişi

Sadakataşı Derneği, Musul'da ihtiyaç sahiplerine iftar verdi

03.04.2022 23:59
Sadakataşı Derneği, Musul'da ihtiyaç sahiplerine iftar verdi

Sadakataşı Derneği, Irak'ın Musul kentinde ihtiyaç sahibi aileler için iftar programı düzenledi.

Sadakataşı Derneği, Irak'ın Musul kentinde ihtiyaç sahibi aileler için iftar programı düzenledi.

Sadakataşı Derneği gönüllüsü Ümit Bilbay, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bu yıl ramazan ayı çalışmaları kapsamında "Dünya Değişsin" sloganıyla bir kampanya başlattıklarını belirtti.

Kampanya kapsamında Türkiye ile birlikte 35 ülkede insani yardım çalışmalarının devam ettiğini kaydeden Bilbay, Irak'ın Musul ve Kerkük kentlerinde de çalışmalar yürüttüklerini dile getirdi.

Bilbay, "Musul ve Kerkük'te 400 aileye gıda dağıtımı gerçekleştirdik. Yine Kerkük'te 200 kişiye iftar programı düzenledik. Bugün de Musul'da yoksul, ihtiyaç sahibi ve yetimlere yönelik 200 kişilik bir iftar programı gerçekleştirdik." diye konuştu.

YORUMLAR
500
Musul'da ramazan ayının ilk günü Musul'da ramazan ayının ilk günü

Kerkük, Musul, Irak, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Sadakataşı Derneği, Musul'da ihtiyaç sahiplerine iftar verdi - Son Dakika


Son Dakika
23:24 Rus ordusu bölgeden temizlendi! Sokaklarda 410 sivilin cesedi bulundu
23:21 Eski hakem Ahmet Çakar'dan bomba iddia geldi! Trabzonspor-Beşiktaş maçı geçersiz sayılabilir
23:19 Abdullah Avcı şampiyonluk hakkında ilk kez böyle konuştu: Bayrakları hazırlasınlar, kutlamalara başlasınlar
22:33 Bu karşılaşmada her şey yaşandı! Trabzonspor - Beşiktaş maçı berabere bitti
22:25 Nisan ayında vatandaşların cebini yakından ilgilendiren konular gündemde olacak! İşte o 4 konu başlığı
22:05 Merakla beklenen Millet İttifakı adayı açıklaması CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'den geldi: Kesin kazanacak bir aday olacak
21:58 Maçta tepki sesleri yükseldi! Hakem Zorbay Küçük'ün, Trabzonspor-Beşiktaş maçında verdiği karar eleştiri oklarının hedefi oldu
21:56 Gülme krizine sokan skeç için Bakan Fahrettin Koca'dan teşekkür mesajı geldi
21:01 Meteoroloji 26 ili uyardı! Sağanak yağış etkisini gösterecek
20:59 Bordo-mavili taraftarlar maç öncesi görsel şölen sundu! Abdullah Avcı gözlerine inanamadı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.04.2022 00:05:20. #1.12#
SON DAKİKA: Sadakataşı Derneği, Musul'da ihtiyaç sahiplerine iftar verdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement