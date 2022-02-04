Sadakataşı Derneği'nden, Afganistan'daki ihtiyaç sahiplerine yardım - Son Dakika

Sadakataşı Derneği, Afganistan'daki ihtiyaç sahiplerine gıda, nakdi destek, battaniye ve kış yardımları ulaştırdı.

Dernekten yapılan açıklamada, yardım çalışmaları için Afganistan'da bulunan Sadakataşı ekibinin, Badghis ve Herat bölgelerinde yaşayan ihtiyaç sahibi ailelere insani yardım ulaştırdığı belirtildi.

Afganistan'da yaşanan kriz nedeniyle milyonlarca kişinin en temel ihtiyaçlarını karşılayamadığı ifade edilen açıklamada, kış aylarının gelmesiyle ülkede gıda krizinin de yaşandığı kaydedildi.

Ülkedeki yardım ekibinin Badghis ve Herat bölgelerinde derme çatma evlerde yaşayan 800 aileye battaniye, bot, mont ve yakacak dağıtımı yaptığı aktarılan açıklamada, Herat'ta yaşayan 500 aileye nakdi destek ve sıvı yağ, pirinç, şeker, çay, tuz, bulgur, konserveden oluşan erzak dağıtımı gerçekleştirildiği belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Sadakataşı Derneği Genel Başkanı Kemal Özdal, "Afganistan'da yaşanan kriz nedeniyle milyonlarca insan yardıma ve korunmaya ihtiyaç duyuyor. Kırsal kesimlerde yaşayan halk, en temel ihtiyaçlarını dahi karşılayamıyor. Zor durumda olan Afganistan'a bağışçılarımızın destekleriyle yardım ulaştırdık. Bölgede yardım faaliyetlerimiz kriz bitinceye kadar devam edecek" ifadelerini kullandı.