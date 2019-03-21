Son Dakika Haberleri: Sadakataşı Derneği'nden Gazze'ye Gıda Yardımı

Sadakataşı Derneği'nden Gazze'ye Gıda Yardımı

1 saat önce

Sadakataşı Derneği, İsrail tarafından abluka altında bulunan Gazze'de zorlu şartlar altında yaşayan bin aileye gıda yardımı yaptı.

Sadakataşı Derneği'nden Gazze'ye Gıda Yardımı, System.String[]
Sadakataşı Derneği, İsrail tarafından abluka altında bulunan Gazze'de zorlu şartlar altında yaşayan bin aileye gıda yardımı yaptı.

Dernekten yapılan açıklamada, yaklaşık 2 milyon insanın yaşadığı Gazze'de İsrail ablukası nedeniyle gıda, sağlık ve ekonomi alanlarında durumun giderek kötüleştiği anlatıldı.

İsrail'in ambargosu nedeniyle iş yerlerinin kapanması sonucu binlerce kişinin işsiz kaldığı, Filistin İşçiler Sendikası istatistiklerine göre işsizlik oranının yüzde 50'yi geçtiği aktarılan açıklamada, bölge halkının dış yardımlara bağımlı şekilde yaşamlarını sürdürdüğü kaydedildi.

Açıklamada, Gazze'nin yoksul semtleri Al Zahra, Jabalia, Han Yunus ve Maghazi'de yaşayan ihtiyaç sahibi bin aileye domates, salatalık, patates, soğan, biber, patlıcan ve piliçten oluşan gıda paketinin dağıtıldığı bildirildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Sadakataşı Derneği Başkanı Kemal Özdal, Gazze'de yaşayanların ambargo ve baskılar nedeniyle yardıma muhtaç durumda olduğunu belirtti.

Özdal, "Bölgeye yardım konusunda Türk halkı olarak üzerimize büyük bir sorumluluk düşüyor. Dernek olarak kardeşlik bilinciyle hareket ederek bölgeye yardım ulaştırmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.03.2019 12:51 Kaynak: AA

Ekonomi, İsrail, Gazze, Güncel
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