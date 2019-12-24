Sadakataşı Derneği'nden İdlib'deki savaş mağdurlarına kışlık yardım - Son Dakika
Son Dakika Güncel Sadakataşı Derneği'nden İdlib'deki savaş mağdurlarına kışlık yardım - Son Dakika

Sadakataşı Derneği'nden İdlib'deki savaş mağdurlarına kışlık yardım

6 saat önce

Sadakataşı Derneği, Suriye-Türkiye sınırı hattında barınan savaş mağduru kamp sakinlerine, "Bu kış lapa lapa iyilik yağsın" kampanyasıyla toplanan kışlık yardımları dağıttı.

Sadakataşı Derneği'nden İdlib'deki savaş mağdurlarına kışlık yardım, System.String[]

Sadakataşı Derneği, Suriye- Türkiye sınırı hattında barınan savaş mağduru kamp sakinlerine, "Bu kış lapa lapa iyilik yağsın" kampanyasıyla toplanan kışlık yardımları dağıttı.

Derneğin yönetim kurulu üyesi Murat Kantarcı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, havaların soğumasıyla Türkiye'nin 10 ilinde "Bu kış lapa lapa iyilik yağsın" kampanyasıyla toplanan kışlık yardımların savaş mağdurlarına dağıtıldığını söyledi.

Kantarcı, özellikle Esed rejimi ve Rusya'nın saldırılarından kaçıp sınır hattındaki Meşhed köyüne sığınan kamp sakinlerine yardım ulaştırdıklarını ifade ederek, "6 biner çift bot ve çorap ile 5 bin polar battaniyeyi muhtaç kardeşlerimize teslim ettik." dedi.

Öte yandan, Sadakataşı Derneği ve Hiba Yardım Derneği, Meşhed köyünde 200 kişilik "Habibe Salim Zarrad" adlı caminin açılışını yaptı.

Sadakataşı Derneği, Suriye'de İdlib bölgesi ile Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı Harekatı bölgelerinde savaş mağdurları için çadır kurma ve kumanya dağıtma, ramazan ayında toplu iftar verme gibi faaliyetler gerçekleştiriyor.

Türkiye, Suriye, İdlib, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.12.2019 03:14 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Yanan evde mahsur kalan kadını taksi şoförü kurtardı
Mahkeme kararı olmadan ad ve soyad değişimi süresi uzatıldı İbrahim Kalın, Değerli Konut Vergisi'nin 1 yıl ertelenebileceğini açıkladı Belarus'tan Rusya'ya tehdit gibi sözler: İki ülkeyi birleşmeye zorlamayın, savaş çıkar

Son Dakika Haberleri
21:55 İskenderun Rum Ortodoks Kilisesi'nde Noel ayini - Son Dakika
21:55 Fatih Terim'den imalı paylaşım - Son Dakika
21:50 Türbülansa giren uçakta korku dolu anlar - Son Dakika
21:50 Kayseri'de yolda mahsur kalan 2 diyaliz hastası kurtarıldı - Son Dakika
21:45 İskenderun Ortodoks Kilisesi'nde Noel ayini - Son Dakika
20:49 Durumdan vazife çıkarıp köprüden suya atlayan garsonun haklı mutluluğu! 23 yaşındaki kızı kurtardı - Son Dakika
20:08 Son dakika: Adana'da bir aracın sel sularına kapılmasının ardından kaybolan 2 kişi bulundu - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.12.2019 22:11:05. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Sadakataşı Derneği'nden İdlib'deki savaş mağdurlarına kışlık yardım - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]