Son Dakika Haberleri: Sadakataşı Derneği'nden Kış Yardımı

Sadakataşı Derneği'nden Kış Yardımı

2 saat önce

Sadakataşı Derneği, "Baştan ayağa kış yardımı" çağrısı ile başlattığı kış yardımlarını 9 ülkede sürdürüyor.

Sadakataşı Derneği'nden Kış Yardımı, System.String[]
Sadakataşı Derneği, "Baştan ayağa kış yardımı" çağrısı ile başlattığı kış yardımlarını 9 ülkede sürdürüyor.

Dernekten yapılan açıklamaya göre, Sadakataşı, kış yardımları kampanyası kapsamında acil ihtiyaç malzemeleri olarak belirlediği battaniye, atkı-bere ve eldiven takımı, kazak, mont, çorap, kışlık ayakkabı, içlik ve yakacak dağıtımlarını sürdürüyor.

Lübnan'da Filistinli mültecilerin yaşadığı Arsel Kampı'nda yaklaşık 17 bin kişiye kışlık kıyafet ve patik ayakkabı dağıtan dernek, Türkiye'de ise Yozgat'ın birçok bölgesinde 2 bin 550 ihtiyaç sahibine kışlık kıyafet ve ayakkabı yardımında bulundu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Sadakataşı Derneği Genel Başkanı Kemal Özdal, "Baştan ayağa kış yardımı" çağrısı ile gerçekleştirdikleri kış yardımlarının ilk etabında Yemen ve Suriye'de yaklaşık 4 bin kişiye kışlık kıyafet ve battaniye ulaştırdıklarını belirtti.

Türkiye ve Lübnan'daki ihtiyaç sahiplerine de yardım ulaştırmanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade eden Özdal, Arsel Kampı'nda zor şartlar altında hayatlarını sürüdüren mültecilere de birçok alanda insani yardım ulaştıracaklarını aktardı.

Dernek tarafından ihtiyaç sahiplerine mont ulaştırmanın bedeli 75, bot bedeli 50, atkı, bere, eldiven ulaştırmanın bedeli ise 25 lira olarak belirlendi.

Yardım kampanyasına destek olmak isteyen vatandaşlar, "www.sadakatasi.org.tr" adresinden bilgi alabiliyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.01.2019 04:03 Kaynak: AA

Yozgat, Türkiye, Lübnan, Güncel
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