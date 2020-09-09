Sadakataşı Derneği'nden Lübnan'daki mültecilere acil yardım - Son Dakika

Sadakataşı Derneği, Beyrut'ta başlattığı acil yardım çalışmaları kapsamında bölgeye gönderdiği üç ekiple mülteci kamplarında gıda kumanyası, sıcak yemek, un ve hijyen kolisi dağıtımı gerçekleştirdi.

Sadakataşı Derneğinden yapılan açıklamaya göre, Genel Başkan Kemal Özdal ve beraberindeki ekip Beyrut'ta patlamanın yaşandığı bölgede acil yardımları organize ediyor.

Derneğin acil yardım ekibi, Filistinli mültecilerin yaşadığı Burj El Barajne, Trablus, Nahrul Barid, Beddavi, Beka, Arsal ve Ketermaye bölgelerindeki kamplarda 700 aileye gıda ve hijyen kolileri ile un yardımında bulundu. Bölgede 500 kişiye de sıcak yemek dağıtımı yapıldı.

Dernek gönüllüleri bölgede içme suyu ve ekmek dağıtımı da gerçekleştiriyor.

Sadakataşı Derneği Genel Başkanı Kemal Özdal da derneğin çalışmalarına ilişkin şunları kaydetti:

" Lübnan'da resmi olarak çalışma imkanı olmayan ve büyük bir kısmı dışarıdan gelen yardımlarla geçinen mülteciler, koronavirüs salgını sebebiyle çok zor şartlarda yaşamlarını sürdürmektedirler. Salgına karşı yetersiz imkanlar ve işsizlik sebebiyle kamplarda yaşayan insanlar için acil yardım ihtiyacı giderek artıyor. Dernek olarak bu durumun bilinciyle tüm ülkede gerçekleştirdiğimiz yardımlarda mülteci kardeşlerimize de destek olmayı sürdüreceğiz."

Bu arada, derneğin, "Lübnan'ı Yalnız Bırakma" çağrısıyla başlattığı yardım kampanyası ile ülkeye yardım ulaştırmaya devam edeceği, kampanyaya destek olmak isteyenlerin LÜBNAN yazıp 2989'a SMS göndererek 10 TL destekte bulunabileceği bildirildi.

Ayrıca, derneğin hesap numaraları aracılığıyla da kampanyaya katkı sağlanabilecek.