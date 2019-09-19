Son Dakika Haberleri: Sadakataşı Derneği, öğrencilere kırtasiye seti dağıttı
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Sadakataşı Derneği, öğrencilere kırtasiye seti dağıttı

22 dakika önce

Sadakataşı Derneği, okulların açılmasıyla yurt içinde yüzlerce öğrenciye okul çantası ve kırtasiye seti hediye etti.

Sadakataşı Derneği, öğrencilere kırtasiye seti dağıttı, System.String[]

Sadakataşı Derneği, okulların açılmasıyla yurt içinde yüzlerce öğrenciye okul çantası ve kırtasiye seti hediye etti.

Dernekten yapılan açıklamaya göre, bağışçıların desteğiyle alınan okul çantası ve kırtasiye malzemeleri İstanbul, Şırnak ve Trabzon'da önceden belirlenen okullardaki yaklaşık 400 öğrenciye bölgedeki dernek ekipleri tarafından hediye edildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Sadakataşı Derneği Başkanı Kemal Özdal, okulların açılmasıyla yüzlerce çocuğun kırtasiye malzemesi ihtiyacını karşıladıklarını belirterek, çocuklarımızın yüzünü güldürerek ihtiyacını giderdikleri için bağışçılara teşekkür etti.

Sadakataşı Derneğinin öğrenciler için yaptığı yardımlara destek olmak isteyenler, https://bagis.sadakatasi.org.tr/ sitesinden bağış yapabilecek.

İstanbul, Trabzon, Şırnak, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.09.2019 03:28 Kaynak: AA
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