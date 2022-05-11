Sadakataşı Derneği ramazanda Ağrı'daki 5 bin aileye yardım ulaştırdı - Son Dakika

Sadakataşı Derneği Ağrı Temsilciliği, hayırseverlerin desteğiyle ramazan ayında yaklaşık 5 bin aileye gıda kolisi, alışveriş kartı ve çeşitli yardımlarda bulundu.

Derneğin Ağrı temsilciliğinden yapılan açıklamaya göre, hayırseverlerce tırlarla kente gönderilen gıdalar, gönüllülerce kolilere dolduruldu.

Üye ve gönüllüler, il merkezi ve ilçelere giderek gıda kolilerini ihtiyaç sahiplerine ulaştırdı.

Derneğin il temsilcisi Yüksel Aslan, hayırseverlerden gelen bağışlarla hazırlanan 4 bin gıda kolisin ihtiyaç sahiplerine ulaştırmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.

Ramazan ayı boyunca yoğun bir tempoyla çalışarak ihtiyaç sahiplerine ulaşmak için yoğun çaba sarf ettiklerini aktaran Aslan, şunları kaydetti:

"Bayramdan kısa bir süre önce 220 yetim ve muhtaç çocuğumuza bayramlık giyim yardımı yaptık. 150 ailemize alışveriş kartı, 400 ailemize zekat ve fitre yardımında bulunduk. Siz değerli hayır sahiplerinden gelen bağışlarla hazırlamış olduğumuz 4 bin gıda paketini üye ve gönüllerimizle il merkezi ve ilçelerimizde daha önceden belirlediğimiz ailelere ulaştırdık. Gıda kolisi yardımının yanı sıra ihtiyaç sahiplerinin farklı ihtiyaçlarını karşılaması için 200 ve 500 Türk Lirası halinde alışveriş kartı hediye ettik. Bu bağışlarla toplamda 400 ailemize 120 bin lira zekat ve fitre dağıtımı yaptık."

Yaklaşık 5 bin aileye ulaştıklarını ifade eden Aslan, desteklerinden dolayı hayırseverlere, yardımları dağıtan dernek üye ve gönüllülere teşekkür etti.