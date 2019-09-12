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Sadakataşı Derneği Tanzanya'da cami açtı

54 dakika önce

Sadakataşı Derneği, Tanzanya'nın Zanzibar bölgesinde cami açılışı yaptı.

Sadakataşı Derneği Tanzanya'da cami açtı, System.String[]

Sadakataşı Derneği, Tanzanya'nın Zanzibar bölgesinde cami açılışı yaptı.

Sadakataşı Derneğinden yapılan açıklamaya göre, yaklaşık bir yıl önce temeli atılan Aksa Camisi, bölgede bulunan dernek ekipleri ve bölge halkının katılımıyla dualarla ibadete açıldı.

Dernek, imkansızlıklar nedeniyle dini vecibelerini toplu olarak yerine getirmede sıkıntı yaşayanlar için Afrika'nın birçok bölgesinde camiler inşa ederek bölge halkına destek olmaya devam ediyor.

Dernek tarafından 130 metrekarelik inşa edilen ve 200 kişinin aynı anda ibadet edebileceği Aksa Camisi'nde aydınlatma sistemi, güneş enerjisiyle yapılan panelden sağlanacak.

Camiye yakın bölgede bulunan ve dernek tarafından yaptırılan, Maarif Vakfı tarafından eğitim faaliyetleri sürdürülen, 15 Temmuz Şehitler Külliyesi'nde 120 öğrenci eğitim görüyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Sadakataşı Derneği Genel Başkanı Kemal Özdal, şunları kaydetti:

"Asya ve Afrika'nın çoğu bölgesinde kardeşlerimiz ibadethane bulma konusunda sorunlar yaşıyor. Bu sorunun çözümü için cami ve mescitler inşa ediyoruz. Son olarak Zanzibar'da Aksa Camisini ibadete açtık. Caminin açılışına katkı sağlayan herkese teşekkür ediyoruz."

Zanzibar, Tanzanya, Afrika, Aksa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 12.09.2019 02:14 Kaynak: AA
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