Sadakataşı Derneği, Yemen'e 1 milyon liralık insani yardım ulaştıracak - Son Dakika

Sadakataşı Derneği, Yemen'e 1 milyon liralık insani yardım ulaştıracak

12.02.2021 12:35
Sadakataşı Derneği, Yemen'e 1 milyon liralık insani yardım ulaştıracak, System.String[]

Sadakataşı Derneği, insani krizin yaşandığı Yemen'e, ilk etapta 1 milyon lira değerinde yardım yapacak.

Sadakataşı Derneği, insani krizin yaşandığı Yemen'e, ilk etapta 1 milyon lira değerinde yardım yapacak.

Dernekten yapılan açıklamaya göre, yaşanan kıtlık ve ekonomik problemler nedeniyle insanların gıda temin edemediği Yemen'de, her 10 dakikada bir çocuk açlık nedeniyle yaşamını yitiriyor.

Yardıma ve korumaya muhtaç durumda 24 milyon insanın yaşamını sürdürdüğü ülkede, temiz suya ulaşımın olmaması, yetersiz beslenme, ilaç ve tıbbi malzemelerdeki eksiklikler gibi nedenlerle salgın hastalıklar her geçen gün daha da artıyor.

Sadakataşı Derneği, Yemen'deki drama kayıtsız kalmayarak, "Yemen Can Derdinde İyilik Bizim Elimizde" çağrısıyla yardım çalışmalarına başladı. Dernek, ülkeye başta gıda, barınma ve sağlık olmak üzere birçok alanda yardım çalışmaları yapıyor.

Dernek, Yemen'in Taiz, Aden ve Hudeyde bölgelerinde yaşayan 500 aileye bir aylık ihtiyaçlarını karşılayacak gıda kumanyası, kurban eti, hijyen kolisi ve çocuk paketi, Marib'de bulunan kamplarda 100 tanker içilebilir temiz su dağıttı.

Ayrıca, iç savaş nedeniyle sakat kalan, zor durumda olan ve günlük ihtiyaçlarını dahi karşılayamayan 50 kişiye tekerlekli sandalye dağıtıldı.

Dernek, altyapı ve sağlık sisteminin çökmüş durumda olduğu, her geçen gün salgın hastalıklar ve ölümlerin arttığı ülkede, bu durumun çözümüne katkı sağlamak amacıyla içinde tüm tıbbi ekipmanların bulunduğu mobil kliniği ilerleyen günlerde kriz bölgelerine ulaştıracak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Sadakataşı Derneği Başkanı Kemal Özdal, Yemen'de yeryüzünün en büyük insanlık krizinin yaşandığını, bölgede milyonlarca insanın acil yardım beklediğini belirtti.

Başta gıda, sağlık, barınma ve eğitim olmak üzere birçok konuda bölgeye yardım ulaştırdıklarını kaydeden Özdal, ilk etapta 1 milyon lira değerinde insani yardım yapacaklarını ifade ederek, hayırseverlere zor durumda olan Yemenlilere destek olmaları çağrısında bulundu.

Derneğin başlattığı Yemen yardımlarına destek olmak için "www.sadakatasi.org.tr" sitesinden detaylı bilgi alınabiliyor.

Yemen, İlaç, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Sadakataşı Derneği, Yemen'e 1 milyon liralık insani yardım ulaştıracak - Son Dakika


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