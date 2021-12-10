Sadakataşı Derneği, Yemen için acil yardım çalışması başlattı - Son Dakika

Sadakataşı Derneği, 24 milyon insanın yardıma ve korunmaya muhtaç olduğu Yemen için acil yardım çalışmalarına başladı.

Dernekten yapılan açıklamaya göre, Yemen'de yaşanan insanlık dramına kayıtsız kalınmayarak "Yemen'de İnsanlık Ölmesin" çağrısıyla bölge için acil yardım çalışmaları başlatıldı. Dernek, ilk etapta Yemen'e gıda, sağlık, hijyen, su ve barınma desteği sağlayacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Sadakataşı Derneği Genel Başkanı Kemal Özdal, dünyanın en büyük insanlık krizinin Yemen'de yaşandığını, bölgede 24 milyon insanın acil yardım beklediğini belirtti.

Başta gıda, sağlık, barınma ve eğitim olmak üzere birçok alanda bölgeye yardım ulaştırdıklarını aktaran Özdal, 2018 yılından itibaren bölgeye gerçekleştirdikleri yardımlarla yüz binlerce Yemenliye destek olduklarını kaydetti.

Özdal, bölgede insani krizin devam etmesi nedeniyle "Yemen'de İnsanlık Ölmesin" çağrısıyla yeni bir yardım kampanyası başlattıklarını bildirerek, "Hayırsever vatandaşlarımızı zor durumda olan Yemenli kardeşlerine destek olmaya davet ediyoruz. Gelin Yemen'in yaralarını hep birlikte saralım." ifadelerini kullandı.

Hayırseverler, derneğin Yemen için başlattığı yardım kampanyasına "www.sadakatasi.org.tr" adresi üzerinden bilgi alarak destekte bulunabiliyor.