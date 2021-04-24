Sadakataşı Derneği, yurt içindeki 8 bin aileye ramazan yardımı yaptı - Son Dakika

Sadakataşı Derneği, yurt içi ramazan yardımları kapsamında 51 ilde bulunan 8 bin aileye gıda kumanyası ve market kartı dağıttı.

Dernekten yapılan açıklamaya göre, "Ramazanda Biriz Sofrada Beraberiz" çağrısıyla çalışmalara başlayan Sadakataşı, başta Türkiye olmak üzere 30 ülkede yardım faaliyetleri gerçekleştiriyor.

Dernek, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle işlerinden ayrılan veya ihtiyaç sahibi 3 bin aileye, 200 liralık market kartı dağıttı.

Ayrıca, yurt içinde 51 ildeki yardımlar kapsamında 5 bin aileye şeker, tuz, nohut, mercimek, makarna, salça, pirinç, bulgur, konserve, kahvaltılık gıda ve yağdan oluşan ramazan kumanyaları ulaştırıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Sadakataşı Derneği Genel Başkanı Kemal Özdal, bu yıl yurt içi ramazan yardımları kapsamında toplam 15 bin aileye kumanya ve sosyal yardım kartı ulaştırmayı hedeflediklerini, yardımların ramazanın sonuna kadar devam edeceğini belirtti.

Hayırseverler, derneğin ramazan yardımlarıyla ilgili "www.sadakatasi.org.tr" adresinden bilgi alarak, zekat, sadaka, fitre, bayramlık, iftar ve kumanya bağışında bulunabiliyor.