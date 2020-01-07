Sadakataşı Derneğince, Gazze'deki ihtiyaç sahibi 160 aileye kış yardımı yapıldı - Son Dakika

Sadakataşı Derneği, "Bu kış lapa lapa iyilik yağsın" çağrısıyla sürdürdüğü kış yardımları kapsamında Gazze'nin Jabalia, Rimal ve Nazla bölgelerinde yaşayan ihtiyaç sahibi 160 aileye battaniye, sünger yatak ve yastık dağıtımı gerçekleştirdi.



Dernekten yapılan açıklamaya göre, kış yardımları kapsamında başta Türkiye olmak üzere dünyanın dört bir yanındaki mağdur ve mazlumlara gıda, giyecek, kıyafet ve diğer temel ihtiyaç malzemelerinin dağıtımları sürüyor.

İsrail işgali altındaki Gazze'ye çeşitli zamanlarda gerçekleştirdiği saldırılarla şartların daha da zorlaştığı bölgede hastane, gıda, ilaç, barınma, eğitim, elektrik gibi ihtiyaçlar güçlükle karşılanıyor.



Sadakataşı Derneği Başkanı Kemal Özdal, her yıl kış çalışmaları kapsamında başta Türkiye olmak üzere dünyanın birçok bölgesine yardım ulaştırdıklarını belirterek, "Gazze'de yaşayan ihtiyaç sahibi ailelere yatak, battaniye ve yastık dağıtımları gerçekleştirdik. Gazze'de kış yardımı dağıtımlarımıza önümüzde ki günlerde de devam edeceğiz." İfadelerini kullandı.



İhtiyaç sahiplerine mont ulaştırmanın bedeli 70, bot bedeli 60, atkı, bere ve eldiven ulaştırmanın bedeli 25, 1 çuval odun bedeli 15, 1 çuval kömür bedeli ise 50 lira olarak belirlendi.