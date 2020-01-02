Sadakataşı Derneğinden çocukları ısıtan yardım - Son Dakika
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Sadakataşı Derneğinden çocukları ısıtan yardım

6 saat önce

Sadakataşı Derneği, Muş'un Hasköy ilçesindeki öğrencilere "Bu kış lapa lapa iyilik yağsın" kampanyası kapsamında bot ve mont yardımında bulundu.

Sadakataşı Derneğinden çocukları ısıtan yardım, System.String[]

Sadakataşı Derneği, Muş'un Hasköy ilçesindeki öğrencilere "Bu kış lapa lapa iyilik yağsın" kampanyası kapsamında bot ve mont yardımında bulundu.

Dernek üyeleri, topladıkları kışlık ayakkabı ve montları, Hasköy ilçesine 37 kilometre mesafedeki Aşağıüçdam köyünde eğitimlerini sürdüren 200 öğrenciye dağıttı. Çocuklarla yakından ilgilenen, çeşitli hediyeler veren dernek üyeleri, miniklerin sevincine ortak oldu.

Sadakataşı Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Ali Ağırman, gazetecilere yaptığı açıklamada, Dernek olarak "Bu kış lapa lapa iyilik yağsın" sloganıyla düzenledikleri kampanyayla öğrencilerin sevinçle ve mutlulukla okula gitmelerini istediklerini belirtti.

Ağırman, şunları kaydetti:

"Her yıl 30 ülkede ve ülkemizin en az 30 ilinde bu şekilde yardımlar yapıyoruz. Şu anda Muş'ta 200 öğrenci için yardım dağıttık, yarın da Bitlis'te 200 öğrenciye yardım dağıtacağız. Diğer ekiplerimiz de şu anda ağır kış şartlarının yaşandığı illerde yardımları dağıtıyor. Bu yıl 30 bin öğrenciye ulaşma hedefimiz var. Bu kapsamda kış boyunca yardımlarımızı dağıtmaya devam edeceğiz."

Üçüncü sınıf öğrencisi Bünyamin Akdemir, Dernek üyelerine teşekkür ederek, "Bize mont ve bot getirdiler. Çok mutluyum, çok sevindik. Bu kış onlar sayesinde üşümeyeceğiz. Onları çok seviyoruz." dedi.

Hasköy, Muş, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.01.2020 03:36 Kaynak: AA
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