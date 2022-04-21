Sadakataşı Derneğinden Endülüs'teki Müslümanlara ramazan yardımı - Son Dakika

Sadakataşı Derneği, İspanya'nın güneyinde bulunan Endülüs bölgesindeki Kurtuba ve Granada şehirlerinde ihtiyaç sahibi ailelere ramazan yardımlarını ulaştırdı.

Ramazanın rahmeti ve bereketini 35 ülkede yürütülen yardım faaliyetleri ile Müslümanlarla paylaşan Sadakataşı Derneği, İslam medeniyetinin önemli bölgelerinden Endülüs'te de ihtiyaç sahiplerine yardım eli uzattı.

Kurtuba ve Granada kentlerinde 200 Müslüman aileye ramazan yardımı dağıtan, çocuklara bayramlık hediye eden dernek görevlileri, Türkiye'deki bağışçıların zekatlarını da ihtiyaç sahiplerine ulaştırdı.

Bölgede bazı noktalarda yardım yapan dernek görevlileri, bayramlık elbise giydirdikleri çocukların sevinçlerine ortak oldu.

Sadakataşı Derneği Genel Başkanı Kemal Özdal ve dernek üyeleri, derneğin yapımına katkı sağladığı La Vega Camisi'nde 100 kişiye iftar verdi. Özdal, iftarda bir araya geldiği Müslümanlara bölgedeki çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Endülüs'teki Müslümanlara gıda yardımı yapıldı

Özdal, AA muhabirine, 35 ülkede "Dünya Değişsin" çağrısıyla başlattıkları ramazan çalışmalarının devam ettiğini söyledi.

Bu kapsamda, kadim Endülüs'te de çalışma yürüttüklerini vurgulayan Özdal, "Endülüs'te Granada şehrinde burada yaşayan Müslümanlarla bir araya geldik. Daha önce derneğimizin katkılarıyla yapılan La Vega Camisi'nin avlusunda, bu bölgede yaşayan Müslümanlara kumanya dağıtımlarını gerçekleştiriyoruz." dedi.

Caminin bulunduğu bölgedeki Müslümanlarla iftar yaptıklarını da anlatan Özdal, "Endülüs'te çalışmalarımızın ilk gününde Kurtuba şehrini de ziyaret ettik. Endülüs İslam Devletinin ilk başkenti olan Kurtuba'da yaşayan Müslümanlarla bir araya gelip, kumanya ve zekat yardımlarını ulaştırdık." İfadesini kullandı.

Özdal, Endülüs'teki Müslümanların Türkiye'ye selamlarını iletti.