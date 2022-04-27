Sadakataşı Derneğinden Filistin'de ihtiyaç sahiplerine ramazan yardımı - Son Dakika

Sadakataşı Derneği, ramazan ayı münasebetiyle işgal altındaki Doğu Kudüs ve Batı Şeria'da ihtiyaç sahibi ailelere kumanya ve nakdi yardım ile yetimlere bayramlık dağıtımı gerçekleştirdi.

Bu yıl "Dünya değişsin" sloganıyla ramazan çalışmalarına başlayan Sadakataşı Derneği, Filistin'deki faaliyetleri kapsamında Doğu Kudüs'te ihtiyaç sahibi 1000 aileye ramazan paketi, 100 aileye nakdi yardım, 100 yetime de bayramlık kıyafet dağıttı.

Sadakataşı Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Enes Erbaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kudüs'teki faaliyetlerine 12 yıl önce başladıklarına işaret ederek, "Bu yıl ramazan ayında Mescid-i Aksa'da verdiğimiz iftarların yanı sıra, ihtiyaç sahibi 1000 aileye kumanya dağıtımı, 100 yetim çocuğa bayramlık dağıtımı, 100 aileye zekat dağıtımı gerçekleştirdik. Ayrıca Filistin çalışmalarımız kapsamında Gazze'de 800 aileye kumanya dağıtımı yaparken, 1800 kişiye de iftar ikramında bulunduk. Batı Şeria'da ise 300 aileye gıda kumanyası dağıtımı gerçekleştirdik." dedi.

Derneğin çalışmalarının yıl içerisinde çeşitli projelerle devam edeceğini belirten Erbaş, Türkiye dahil 35 ülkede ihtiyaç sahiplerine, bağışçılarının yardımlarıyla destek olmayı sürdürdüklerini kaydetti.

Öte yandan Sadakataşı Derneği, 12 yıldır gelenek haline getirdiği Mescid-i Aksa iftarlarıyla bu yıl da binlerce Filistinli Müslüman'ı iftar sofralarında bir araya getirdi.

Sadakataşı Derneği, Türkiye'den Filistin'e, Moro'dan Somali'ye, Yemen'den Vietnam'a, Sri Lanka'dan Afganistan'a kadar dünyanın farklı coğrafyalarında yardım faaliyetleri yürütüyor.