Sadakataşı Derneğinden İdlib'e kış yardımı - Son Dakika

Sadakataşı Derneği, "İyilik Isıtırsa Kış Üşütmez" çağrısı ile başlattığı kış çalışmaları kapsamında İdlib'de yaşayan mülteci ailelere gıda, soba, yakacak ve kışlık kıyafet yardımı ulaştırdı.

Dernekten yapılan açıklamaya göre, İdlib ve çevresinde yaşayan mülteciler, soğuğa dayanıksız çadırlar ve yakacak bulamadıkları için kış aylarını zorlu şartlar altında geçiyor. Mültecilerin barındığı kampların bir kısmı yağışlar nedeniyle zarar görmüş durumda.

Sadakataşı Derneği de çetin kış koşullarında yaşayan bölge halkına yardım ulaştırmak için çalışma başlattı. Kış yardımları kapsamında Suriye'de bulunan acil yardım ekibi aracılığıyla Reyyan Kampı'nda yaşayan 200 mülteci aileye soba, yakacak ve kumanya dağıtıldı.

Acil yardım ekibi tarafından da Ermenez bölgesinde yaşayan 300 çocuğa bot, mont ve battaniye hediye edildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Sadakataşı Genel Başkanı Kemal Özdal, her yıl kış çalışmaları kapsamında başta Türkiye olmak üzere dünyanın birçok bölgesinde yardım faaliyetleri gerçekleştirdiklerini belirterek, "Çetin kış şartlarının yaşandığı İdlib'de yoksul ailelere ve mültecilere bağışçılarımızın destekleriyle gıda, soba, yakacak ve kışlık kıyafet yardımı ulaştırdık. Bölgede kış çalışmalarımız devam edecek." ifadelerini kullandı.

Hayırseverler, derneğin kış yardımlarına "www.sadakatasi.org.tr" adresinden bilgi alarak destekte bulunabiliyor.