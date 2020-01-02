Sadakataşı Derneğinden Kahramanmaraş'ın kırsalındaki öğrencilere bot ve mont - Son Dakika
Son Dakika Güncel Sadakataşı Derneğinden Kahramanmaraş'ın kırsalındaki öğrencilere bot ve mont - Son Dakika

Sadakataşı Derneğinden Kahramanmaraş'ın kırsalındaki öğrencilere bot ve mont

7 saat önce

Sadakataşı Derneği, Kahramanmaraş'ın kırsalındaki taşımalı eğitim verilen ilk ve ortaokuldaki 118 öğrenciye, "Bu kış lapa lapa iyilik yağsın" kampanyası kapsamında toplanan bot ve montları dağıttı.

Sadakataşı Derneği, Kahramanmaraş'ın kırsalındaki taşımalı eğitim verilen ilk ve ortaokuldaki 118 öğrenciye, "Bu kış lapa lapa iyilik yağsın" kampanyası kapsamında toplanan bot ve montları dağıttı.

Derneğin Genel Sekreteri Fatih Bolcan ve yönetim kurulu üyesi Ahmet Özcan, getirdikleri bot ve montları İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Ahmet Akküncü ile merkez Onikişbat ilçesine bağlı Büyüksır Mahallesi'ndeki ilk ve ortaokulda taşımayla gelen öğrencilere giydirdi.

Bolcan, yaptığı açıklamada, 2020 kış yardımları kapsamında köydeki öğrencilere hediyeler vermek için İstanbul'dan geldiklerini söyledi.

Türkiye'de 17 ilde kış yardımı çalışmalarının devam ettiğini dile getiren Bolcan, şunları kaydetti:

"Türkiye'deki yardımlarımız devam ederken komşularımızda da faaliyetlerimiz sürüyor. Suriye'de özellikle İdlib kırsalında büyük bir dram yaşanıyor. Bizim sınırımıza doğru da yüz binlerce insanın hiçbir eşyasını almadan göç etme durumu var. Sadakataşı Derneğinin İdlib'deki çalışmaları da bir yandan devam ediyor. Dernek olarak Türkiye'nin dört bir tarafına ve sınırdaki komşularımızın yardımlarına koşmaya çalışıyoruz."

İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Ahmet Akküncü de kış mevsiminin yoğun hissedildiği bir bölgede yapılan yardımların önemine dikkati çekti.

Yardımların yerine ulaşması açısından özellikle taşımalı eğitim verilen bir okulu belirlediklerini ifade eden Akküncü, "118 öğrencinin 114'ü taşımayla geliyor. Çocuklarımıza kış boyunca sıcak tutacağı kıyafetleri ulaştırıyoruz. Türkiye'nin dört bir yanında yardım yapan Sadakataşı Derneğine, Kahramanmaraş'ı tercih etmelerinden ve yardımlardan dolayı teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Sadakataşı Derneğinden Kahramanmaraş'ın kırsalındaki öğrencilere bot ve mont

Kahramanmaraş, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.01.2020 04:19 Kaynak: AA
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