Sadakataşı Derneğinden Kudüs'te 350 aileye kışlık yardım - Son Dakika
Üye Girişi

Sadakataşı Derneğinden Kudüs'te 350 aileye kışlık yardım

24.02.2022 12:10
Sadakataşı Derneğinden Kudüs'te 350 aileye kışlık yardım

Sadakataşı Derneği, işgal altındaki Doğu Kudüs'te Filistinli 350 aileye kışlık yardımında bulundu.

Sadakataşı Derneği, işgal altındaki Doğu Kudüs'te Filistinli 350 aileye kışlık yardımında bulundu.

Sadakataşı Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Enes Erbaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ihtiyaç sahibi 350 aileye gıda, kışlık kıyafet ve elektrikli ısıtıcı dağıtımı, 100 aileye de zekat dağıtımı gerçekleştirdiklerini belirtti.

Kış yardımları için bölgede bulunan Erbaş, "Dernek olarak 11 yıldır Filistin'de çalışmalarımızı sürdürüyoruz. 2011 yılında yaz aylarında Mescid-i Aksa'nın bahçesinde kurulan gölgeliklerle beraber başladığımız çalışmalarımızı aralıksız olarak sürdürüyor, Filistinli kardeşlerimizin yanında olmaya gayret ediyoruz." dedi.

Erbaş, "Kudüs, Türk halkının gönlünde her zaman ayrı bir yere sahiptir. Halkımız, Filistinli kardeşlerinin zor zamanlarında her zaman yanlarında olmuştur. Biz de onların derneğimiz aracılığıyla ulaştırmak istedikleri emanetlerini en iyi şekilde ulaştırma gayretindeyiz." ifadelerini kullandı.

YORUMLAR
500
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, 'Peygamberler Şehri Kudüs' belgeselinin tanıtımına katıldı Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, 'Peygamberler Şehri Kudüs' belgeselinin tanıtımına katıldı Son dakika haberleri! Erbaş: Her platformda Kudüs davamızı gündeme getirmeye devam ediyoruz Son dakika haberleri! Erbaş: Her platformda Kudüs davamızı gündeme getirmeye devam ediyoruz

Doğu Kudüs, İşgal, Asker, Kudüs, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Sadakataşı Derneğinden Kudüs'te 350 aileye kışlık yardım - Son Dakika


Son Dakika
12:10 Dünya koronavirüs tedbirlerini gevşetiyor! Hangi ülkede hangi uygulamalar kaldırıldı?
12:06 Çağla Şikel, babasının ölüm haberini aldığı anı anlattı: Bağırdığımı hatırlıyorum
12:03 Magnum ve Bobi uyuşturucuya geçit vermiyor! Onların burunlarından hiçbir şey kaçmıyor
12:02 Ruslar Kharkiv şehrine havadan girdi! Hava indirme harekatı görüntüleri paylaşıldı
11:59 Türk vatandaşları sığınakta! Ukrayna'da kalan Sinan Bayraklı o anları dua ederek paylaştı
11:59 Ukraynalı futbolcu savaşa böyle tepki gösterdi! Attığı gol sonrası Ukrayna Devlet Arması'nın olduğu bir tişört giydi
11:55 CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'ndan Rusya'nın harekatına ilişkin ilk açıklama: Türkiye, güvenliği açısında Montrö'ye sadık kalmalıdır
11:51 Interfax Haber Ajansı iddia etti: Ukrayna'da, Bayraktar İHA'larının üsleri vuruldu
11:36 Kuruluş Osman'da dün akşam neler olacak? Osman Bey, Geyhatu'nu engellemek için ne yaptı?
10:54 Rusya savaş başlattı! Avrupa'da gaz fiyatları uçtu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.02.2022 12:25:40. #1.12#
SON DAKİKA: Sadakataşı Derneğinden Kudüs'te 350 aileye kışlık yardım - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement