Sadakataşı Derneğinden Lübnan'daki Filistinli mültecilere acil gıda ve ilaç yardımı - Son Dakika

Sadakataşı Derneği, ekonomik krizin pençesindeki Lübnan'da zor şartlar altında yaşayan Filistinli mültecilere acil gıda ve ilaç yardımda bulundu.

Sadakataşı Derneği Başkanı Kemal Özdal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yaklaşık 2 yıldır ekonomik krizin hayat koşullarını olumsuz etkilediği Lübnan'da özellikle kamplarda hayat mücadelesi veren Filistinli ve Suriyeli mültecilerin zor günler geçirdiğine işaret etti.

Türkiye'den 22 sivil toplum kuruluşunun geçen yıl bir araya gelerek Lübnan'daki Filistinli mültecilere yönelik başlattığı kampanya kapsamında 3 günlük acil yardım çalışmasını tamamladıklarını aktaran Özdal, bu çalışmada başkent Beyrut ve güneydeki Sayda ile Sur kentlerinde bulunan mülteci kamplarını gezdiklerini söyledi.

Kamplarda durumu acil ailelere gıda ve ilaç yardımı ulaştırdıklarını dile getiren Özdal, ayrıca elektrik kesintilerine karşı geçen yıldan beri sürdürdükleri aydınlatma projesi çerçevesinde 10 mülteci ailenin daha evlerini batarya sistemleriyle buluşturduklarını belirtti.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından sonra Beyrut'taki Burc el-Baracine Mülteci Kampı'nda hayata geçirdikleri uzaktan eğitim projesinin çok faydalı olduğunun altını çizen Özdal, mülteci çocukların eğitimlerinin kesintiye uğramaması için öğretmenlerin maaşını ve diğer giderleri karşılamaya devam ettiklerini kaydetti.

Özdal, 3 günlük yardım faaliyetleri kapsamında Filistinli mültecilerin yanı sıra Suriyeli ve ihtiyaç sahibi bazı Lübnanlı ailelerin de yararlandığı toplam 50 bin dolarlık yardım sağladıklarını ifade etti.

Mevcut ekonomik kriz nedeniyle Lübnan'daki mültecilere yardım elini uzatma çağrısı yapan Özdal, Türk STK'leri ile Aralık 2020'de başlattıkları yardım kampanyası çerçevesinde desteklerini sürdüreceklerini aktardı.

Lübnan'ın farklı bölgelerinde yer alan El-Biddavi, Burc el-Baracine, Sabra ve Şatilla, Ayn el-Hilve, Nehru'l-Barid, Raşidiyye, Burc eş-Şemali, El-Bas, Vifel, Miye Miye, Dbaye ve Mar İlyas isimli 12 kampta yaşayan Filistinli mülteciler, hayatlarını zor şartlar altında sürdürüyor.