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Sadakataşı Derneğinden Lübnan'daki mültecilere gelir temini desteği - Son Dakika

Sadakataşı Derneğinden Lübnan'daki mültecilere gelir temini desteği

10.02.2022 15:43
Sadakataşı Derneğinden Lübnan'daki mültecilere gelir temini desteği

Sadakataşı Derneği, Lübnan'da "Gelir Temini Projesi" ile ihtiyaç sahibi mülteci ailelerin kazanç elde etmelerini ve meslek öğrenmelerini sağlıyor.

Sadakataşı Derneği, Lübnan'da "Gelir Temini Projesi" ile ihtiyaç sahibi mülteci ailelerin kazanç elde etmelerini ve meslek öğrenmelerini sağlıyor.

Dernekten yapılan açıklamaya göre, yaklaşık 1,5 milyon mülteciye ev sahipliği yapan Lübnan'da, ihtiyaç sahibi aileler için acil yardım çalışması başlatılırken, gelir temini projeleriyle bölge halkına destek olunuyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Sadakataşı Derneği Başkanı Kemal Özdal, yardım çalışmaları için bulunduğu Lübnan'da ihtiyaç sahibi ailelere yönelik faaliyetlerini anlattı.

Filistinli mültecilere ev sahipliği yapan Burj el Barajne kampında yaşayan iki aileye kuaför ve telefon tamiri dükkanı açtıklarını belirten Özdal, "Böylece bu iki ailenin gelir elde etmesine imkan sağladık, 6 kişiye ise taşımacılıkta kullanılan Tuk-Tuk dağıtımı gerçekleştirdik. Lübnan gelir temini projelerini önümüzdeki süreçte çeşitlendirerek sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.

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Mülteci, Lübnan, 112, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Sadakataşı Derneğinden Lübnan'daki mültecilere gelir temini desteği - Son Dakika


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SON DAKİKA: Sadakataşı Derneğinden Lübnan'daki mültecilere gelir temini desteği - Son Dakika
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