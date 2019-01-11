Son Dakika Haberleri: Sadakataşı Derneğinden Lübnan'daki Suriyelilere Kış Yardımı

Sadakataşı Derneğinden Lübnan'daki Suriyelilere Kış Yardımı

1 saat önce

Sadakataşı Derneği, Lübnan'da Suriyeliler'in yaşadığı Arsel Kampındaki ihtiyaç sahiplerine kış yardımlarını ulaştırmaya devam ediyor.

Sadakataşı Derneğinden Lübnan'daki Suriyelilere Kış Yardımı, System.String[]
Sadakataşı Derneği, Lübnan'da Suriyeliler'in yaşadığı Arsel Kampındaki ihtiyaç sahiplerine kış yardımlarını ulaştırmaya devam ediyor.

Dernekten yapılan açıklamaya göre, Lübnan'ın kuzeydoğusundaki Arsel bölgesinde yaşayan Suriyeliler için kış mevsimi, çadırlarının dayanıksız olması ve sobalarını yakmak için mazot bulamamaları nedeniyle çetin geçiyor.

Elektrik ve su sıkıntısının yaşandığı kamp, dernek tarafından kriz bölgesi olarak belirlendi. Sadakataşı Derneği, donarak ölümlerin yaşandığı ve yardım çağrılarının yükseldiği Arsel Kampı'nda yaşayan bin 300 Suriyeli aileye, yakacak olarak kullanmaları için mazot ve 21 bin kişiye de kışlık kıyafet dağıttı.

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliğinden geçen ay yapılan açıklamada, Lübnan'da kayıtlı Suriyeli mültecilerin sayısının 997 bin 905'e düştüğü bildirilirken, kış mevsiminin çetin geçtiği bölgede 9 Suriyelinin donarak hayatını kaybettiği bildirildi.

Dernek tarafından ihtiyaç sahiplerine mont ulaştırmanın bedeli 75, bot bedeli 50, atkı, bere, eldiven ulaştırmanın bedeli ise 25 lira olarak belirlendi.

Kış yardımları kampanyasına destek olmak isteyen vatandaşlar, "www.sadakatasi.org.tr" internet sitesinden bilgi alabiliyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.01.2019 12:14 Kaynak: AA

Lübnan, Güncel
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