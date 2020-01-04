Sadakataşı Derneğinden öğrencilere kışlık giyecek yardımı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Sadakataşı Derneğinden öğrencilere kışlık giyecek yardımı - Son Dakika

Sadakataşı Derneğinden öğrencilere kışlık giyecek yardımı

7 saat önce

Sadakataşı Derneği, "Bu kış lapa lapa iyilik yağsın" kampanyası kapsamında Vezirköprü ilçesinde öğrencilere kışlık giyecek yardımında bulundu.

Sadakataşı Derneğinden öğrencilere kışlık giyecek yardımı, System.String[]

Sadakataşı Derneği, "Bu kış lapa lapa iyilik yağsın" kampanyası kapsamında Vezirköprü ilçesinde öğrencilere kışlık giyecek yardımında bulundu.

İlçedeki Tahtaköprü İlkokulu'nu ziyaret eden dernek yönetimi ve gönüllüler, öğrencilere mont ve bot hediye etti.

Sadakataşı Derneği Denetim Kurulu Başkanı Faruk Şenel, 2020 kış yardımları kapsamında köydeki öğrencilere hediyeler vermek için geldiklerini söyledi.

Dernek olarak Türkiye'nin dört bir tarafında insanların yardımına koşmaya çalıştıklarını dile getiren Şenel, "Çocuklarımıza kış boyunca sıcak tutacağı kıyafetleri ulaştırıyoruz." dedi.


Dağıtıma eşlik eden İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Demircan ise dernek yetkililerine Vezirköprü'yü seçtikleri için teşekkür etti.


Programa Sadakataşı Derneği Gönüllüsü ve TGS İnsan Kaynakları Müdürü Ahmet Sait Ceylan, İlim Yayma Cemiyeti Kadıköy İlçe Başkanı Adem Yeni de katıldı.

Tahtaköprü Mevkii, Vezirköprü, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.01.2020 11:02 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

2 yaşındaki Zeynep, 20'nci kattaki evlerinin penceresinden düşerek hayatını kaybetti
Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan diplomasi trafiği! Irak ve İran cumhurbaşkanlarıyla görüştü Darbeci Hafter'in destekçisi BAE, Libya'da sivilleri hedef aldı Son dakika: Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, İranlı mevkidaşı ile görüştü

Son Dakika Haberleri
18:14 Çekya'da camiye ırkçı saldırı - Son Dakika
18:13 Kemal kılıçdaroğlu'ndan kasım süleymani açıklaması - - Son Dakika
18:11 Beykoz'un tarım varlığı 'Beykoz Tarım Çalıştayı'nda ele alındı - Son Dakika
18:10 Bakanlardan Sarıkamış'ta telesiyej tesisleri açılışı - Son Dakika
18:08 Salda Gölü manzaralı Kayak Merkezinde sezon açıldı - Son Dakika
17:47 2 yaşındaki Zeynep, 20'nci kattaki evlerinin penceresinden düşerek hayatını kaybetti - Son Dakika
17:16 Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan diplomasi trafiği! Irak ve İran cumhurbaşkanlarıyla görüştü - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.1.2020 18:19:47. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Sadakataşı Derneğinden öğrencilere kışlık giyecek yardımı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]