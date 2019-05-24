Sadakataşı Derneğinden Suriye'ye ramazan yardımı

- Suriye
'de ihtiyaç sahibi ailelere yatak ve battaniye dağıtılması
Kurulan çadırlardan görüntüler
Dağıtılan kumanyaları çadırlarına götüren aileler
Kampta kalan bir kadının çocuklarına yemek yedirmesi
Suriyeli kadının tarlaya kurduğu derme çatma çadırı Sadakataşı Derneği, ramazan yardımları kapsamında iç savaşın sürdüğü Suriye'de ihtiyaç sahibi 2 bin 500 aileye kumanya dağıttı, 2 bin 600 kişiye de iftar verdi
Sadakataşı Derneği'nden yapılan açıklamaya göre dernek, "Kardeşlikte ramazan gibi olalım" sloganıyla Türkiye
ve 25 ülkede ihtiyaç sahibi ailelere ramazan yardımlarını ulaştırmaya devam ediyor.
Ramazanda, Suriye'nin İdlib
ili ve Fırat
Kalkanı Harekatı bölgesinde 2 bin 600 kişiyi iftar sofralarında buluşturan dernek, 2 bin 500 aileye de kumanya dağıttı.
İçerisinde un, ayçiçek yağı, kuru fasulye, siyah zeytin, toz şeker, pirinç, bulgur, makarna, reçel, irmik, mercimek, hazır çorba, tuz ve hazır tatlı bulunan kumanya paketleri, yaklaşık 5 kişilik bir ailenin aylık ihtiyacını karşılayacak şekilde hazırlandı.