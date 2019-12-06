Son Dakika Haberleri: Sadakataşı Derneğinden Suriyeli yetimlere kışlık yardım
Son Dakika Güncel Sadakataşı Derneğinden Suriyeli yetimlere kışlık yardım - Son Dakika

Sadakataşı Derneğinden Suriyeli yetimlere kışlık yardım

7 saat önce

Sadakataşı Derneği, Suriye'nin İdlib ilindeki yetimhanelere ve yetim ailelerine bin 370 soba ve 100 ton yakacak dağıttı.

Sadakataşı Derneği, Suriye'nin İdlib ilindeki yetimhanelere ve yetim ailelerine bin 370 soba ve 100 ton yakacak dağıttı.

Sadakataşı Derneği Genel Sekreteri Fatih Bolcan AA muhabirine yaptığı açıklamada, havaların soğumasıyla birlikte kışlık yardım faaliyetlerini artırdıklarını söyledi.

Bolcan, özellikle Esed rejimi ve Rusya'nın saldırıları nedeniyle babalarını kaybeden çocuklara yardım ulaştırdıklarını ifade ederek, "İdlib'deki yetimlere bin 370 soba ve 100 ton yakacak ulaştırdık." dedi.

Çocuklara çeşitli hediyeler de verdiklerini belirten Bolcan, kış boyunca gıda, kıyafet, battaniye gibi yardımlara devam edeceklerini aktardı.

Son günlerde İdlib'de şiddetli yağışların kamplarda birçok soruna neden olduğuna değinen Bolcan, bazı çadırların kullanılamaz hale geldiğini, acil olarak ev eşyalarına, çadıra ve yakacağa ihtiyaç olduğunu kaydetti.

Sadakataşı Derneğinden Suriyeli yetimlere kışlık yardım

Suriye, Rusya, İdlib, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.12.2019 02:04 Kaynak: AA
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