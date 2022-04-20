Sadakataşı Derneğinden Türkiye'de 14 bin aileye ramazan yardımı - Son Dakika
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Sadakataşı Derneğinden Türkiye'de 14 bin aileye ramazan yardımı

20.04.2022 14:12
Sadakataşı Derneğinden Türkiye'de 14 bin aileye ramazan yardımı

Sadakataşı Derneği, yurt içi ramazan yardım çalışmaları kapsamında 60 ilde yaşayan toplam 14 bin aileye gıda kumanyası ve market kartı ulaştırdı.

Sadakataşı Derneği, yurt içi ramazan yardım çalışmaları kapsamında 60 ilde yaşayan toplam 14 bin aileye gıda kumanyası ve market kartı ulaştırdı.

Dernekten yapılan açıklamaya göre, ramazan çalışmalarına bu yıl "Dünya Değişsin" çağrısıyla başlayan Sadakataşı Derneği, başta Türkiye olmak üzere 35 ülke ve 100'ün üzerinde bölgede yardım faaliyetlerini sürdürüyor.

Yurt içi ramazan çalışmalarını 60 ilde yürüten dernek, 6 binin üzerinde aileye şeker, tuz, nohut, mercimek, makarna, salça, pirinç, bulgur, konserve gıdalar, kahvaltılıklar ve sıvı yağdan oluşan gıda kumanyası ulaştırdı.

Ayrıca, gelir seviyesinde daralma yaşayan, yetim ve ihtiyaç sahibi 8 bin aileye de belirlenen marketlerden 300 liralık alışveriş yapabilecekleri market kartı dağıtıldı. Derneğin market kartı dağıtımları ramazan ayının sonuna kadar sürecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Sadakataşı Derneği Başkan Yardımcısı Recep Çelik, bu yıl yurt içi ramazan yardımları kapsamında 20 bin aileye kumanya ve market kartı ulaştırmayı hedeflediklerini belirtti.

Gelir seviyesinde gerileme olan yoksul insanları önceleyerek 60 ilde yardım çalışması yürüttüklerini aktaran Çelik, gelecek günlerde fitre, zekat ve bayramlık kıyafet dağıtımları gerçekleştireceklerini kaydetti.

Hayırseverler, derneğin ramazan yardımlarına "www.sadakatasi.org.tr" sitesinden bilgi alarak destekte bulunabiliyor. ???????

Sadakataşı Derneğinden Türkiye'de 14 bin aileye ramazan yardımı
Sadakataşı Derneğinden Türkiye'de 14 bin aileye ramazan yardımı
Sadakataşı Derneğinden Türkiye'de 14 bin aileye ramazan yardımı
Sadakataşı Derneğinden Türkiye'de 14 bin aileye ramazan yardımı
Sadakataşı Derneğinden Türkiye'de 14 bin aileye ramazan yardımı

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Togo Cumhuriyeti, Türkiye, Pirinç, Market, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Sadakataşı Derneğinden Türkiye'de 14 bin aileye ramazan yardımı - Son Dakika


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