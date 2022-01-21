Sadakataşı Derneğinden Yemen'de mültecilere gelir temini desteği - Son Dakika

Sadakataşı Derneği, Yemen'de başlattığı "Gelir Temini Projesi" ile mülteci ailelerin kazanç elde etmesini ve meslek öğrenmesini sağlıyor.

Sadakataşı Derneğinden yapılan açıklamaya göre, Yemen'de yaşanan iç savaş nedeniyle milyonlarca insan mülteci durumuna düştü.

Dernek, Yemen'in Marib ve Hadramut bölgelerindeki kamplarda yaşayan mülteci ailelere geçimlerini sağlamaları için Gelir Temini Projesi ile destek oluyor.

Proje kapsamında insan ve yük taşıma aracı olan Tuk-Tuk, dikiş makinesi ve arıcılık için gerekli ekipmanların dağıtımı gerçekleştirildi.

Hadramut bölgesinde yaşayan 20 mülteci aileye dernek ekibi tarafından arıcılıkla ilgili eğitim verilerek, arı kovanları ve gerekli ekipmanların dağıtımı yapıldı. Meşhur olan ve yurt dışına da satılan Yemen balı sayesinde mülteci aileler gelir elde etti

Tuk-Tuk dağıtımı

Ülkenin coğrafi şartlarına uygun olarak tasarlanan, insan ve yük taşımacılığında kullanılan 20 motorlu Tuk-Tuk aracı dernek tarafından Maribli mülteci ailelere teslim edildi.

Bölgede zorlu şartlar altında yaşayan aileler, bu projelerle geçimlerini sağlayıp aile ekonomisine katkıda bulunacaklar.

Marib bölgesinde yaşayan 100 kadına da dernek tarafından dikiş makinesi dağıtımı yapıldı. Projeyle birlikte kadınlar ürettikleri tekstil ürünlerini satarak aile ekonomisine destek sağlıyor.

Sadakataşı Derneği Genel Başkanı Kemal Özdal, dağıtımlara ilişkin şunları kaydetti:

"Dünyanın en büyük insani krizinin yaşandığı bölgeye yardım malzemeleri ulaştırıyoruz. Yardımların sürdürülebilirliği için Marib ve Hadramut'ta başlatmış olduğumuz Gelir Temini Projeleriyle ihtiyaç sahiplerine eğitim ve gerekli ekipmanlar veriyoruz. Yemen Gelir Temini Projelerini önümüzdeki süreçte çeşitlendirerek sürdüreceğiz."