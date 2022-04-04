Sadakataşı Derneğinden Yemen'e ramazan yardımı - Son Dakika

Sadakataşı Derneği, ramazan yardımları kapsamında iç savaşın yaşandığı Yemen'de 1200 aileye gıda kolisi dağıttı.

Dernekten yapılan açıklamaya göre, ramazan çalışmalarına bu yıl "Dünya Değişsin" çağrısıyla başlayan Sadakataşı, başta Türkiye olmak üzere 35 ülke ve 100'ün üzerinde bölgede yardım çalışmaları yapacak.

Derneğin ramazan ekibi, Yemen'in Marib ve Taiz bölgelerindeki mülteci kamplarında yaşayan 1200 aileye pirinç, şeker, yağ, çay, sebze, konserve, salça ve tuzdan oluşan gıda kolisi dağıttı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Sadakataşı Derneği Genel Başkanı Kemal Özdal, iç savaş, ekonomik problemler ve kıtlıkla mücadele eden Yemen'in ramazana bu yıl da zor şartlar altında girdiğini belirtti.

Ramazan yardımları kapsamında bölgedeki ekipler tarafından gıda kolisi dağıtıldığını ifade eden Özdal, yardımlara fitre ve zekat dağıtımları ile iftar sofraları kurarak devam edeceklerini kaydetti.

Ramazan sevincini ihtiyaç sahipleriyle yaşamak için yardım çağrısında bulunan Sadakataşı, kumanya ve market kartı bedelini 300 lira, bayramlık bedelini 450 lira, fitre ve fidye bedelini 40 lira, iftar bedelini ise 50 lira olarak belirledi.