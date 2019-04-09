Sadakataşı Derneğinin "Elini Uzat Yemen Ölüyor" Kampanyası

Sadakataşı Derneği, Yemen'de sürdürdüğü acil yardım çalışmaları kapsamında bölge halkına gıda dağıtımı yaptı.

Sadakataşı Derneği, Yemen'de sürdürdüğü acil yardım çalışmaları kapsamında bölge halkına gıda dağıtımı yaptı.



Dernekten yapılan açıklamaya göre, iç savaşın sürdüğü ve kıtlığın yaşandığı Yemen'e yönelik acil yardım çalışmalarının devamında, ihtiyaç sahibi ailelere gıda kumanyası dağıtıldı.



Sadakataşı Derneği acil yardım ekibi, ülkenin Marib kırsalında bulunan El-Rowda, Jow El-Nesim ve El-Mil mülteci kamplarında yaşayan 1000 aileye un, şeker, pirinç, yağ, konserve ve süt tozundan oluşan gıda kumanyası ulaştırdı.



Açıklamada görüşlerine yer verilen Sadakataşı Derneği Genel Başkanı Kemal Özdal, ecdat yadigarı olarak nitelendirdiği Yemen'de iç savaş sonrası insanlık dramı yaşandığını ve milyonlarca kişinin yardıma muhtaç durumda yaşamlarını sürdürdüğünü belirtti.



Özdal, "Sadakataşı olarak bu duruma kayıtsız kalmayarak 'Elini uzat Yemen ölüyor' çağrısı ile başladığımız yardımlarda yaklaşık 5 bin kişiye gıda malzemesi ulaştırdık. Bölgeye yardım çalışmalarımızı ara vermeden sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.



Hayırseverler yardım çağrısına destek olabilmek için "YEMEN" yazarak, "2989"a kısa mesaj atılabiliyor, "www.sadakatasi.org.tr" adresinden banka hesap numaralarına erişilebiliyor ya da "0216 614 04 61" numaralı telefondan detaylı bilgi alarak kampanyaya destekte bulunabiliyor.

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

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