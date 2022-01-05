Sadakataşı, İdlib'de cami ve okul açtı - Son Dakika

Suriye'de Sadakataşı Derneği, İdlibli zorla yerinden edilen ailelerin ihtiyaçları doğrultusunda cami ve okul açılışlarına devam ediyor.

İdlib'e bağlı Babiska bölgesinde Sadakataşı tarafından inşa edilen TOGEM-DER konutlarında 100 metrekare alana yapılan, 200 kişi kapasiteli Mustafa Zehra Er Camisi ibadete açıldı. TOGEM-DER konutlarında yaşayan 316 çocuğun okul ihtiyacının karşılanması için dernek tarafından Mustafa Saadet Karavuş İlkokulunun açılışı gerçekleştirildi.

Müfredat ve dini eğitimin verildiği okulda eğitim gören 316 çocuğa Sadakataşı ekibi tarafından bot ve mont hediye edildi.

Sadakataşı, bölgedeki yardım çalışmaları kapsamında Zailun kampındaki 150 aileye gıda kolisi ve kurban eti dağıtıldı.