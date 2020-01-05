Sadakataşı, İdlib yardımlarına hız verdi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Sadakataşı, İdlib yardımlarına hız verdi - Son Dakika

Sadakataşı, İdlib yardımlarına hız verdi

6 saat önce

Sadakataşı Derneği, insanlık dramının yaşandığı İdlib'ten kaçarak Türkiye sınır hattına gelen Suriyeliler için seferber oldu.

Sadakataşı, İdlib yardımlarına hız verdi, System.String[]

Sadakataşı Derneği, insanlık dramının yaşandığı İdlib'ten kaçarak Türkiye sınır hattına gelen Suriyeliler için seferber oldu.

Beşşar Esed rejimi ve destekçilerinin yoğun saldırılarına maruz kalan İdlib'de sivil kayıplar her geçen gün artarken, saldırılardan kaçmaya çalışarak Türkiye sınırı yakınlarına gelen İdlibliler de kış şartlarının ağırlaştığı bölgede yaşam mücadelesi veriyor.


İdlib'deki insanlık dramına sessiz kalmayarak harekete geçen Türkiye'deki yardım kuruluşları da bölgede barınma, giyecek ve gıda yardımlarına hız verdi.

Sadakaşatı Derneği de Türkiye sınırına göç eden zor durumdaki ailelere bot, mont, bebek bezi ve bisküvi dağıtımı gerçekleştiriyor.

Sadakataşı Derneği Genel Başkanı Kemal Özdal denetiminde bölgede bulunan acil yardım ekibi, Maaret El Numan bölgesinde yaşanan çatışmalar nedeniyle Harbanuş'da bulunan Şeyh Mustafa kampına göç eden mültecilere 250 bot, 250 mont ve 500 paket sütle bebek bisküvisi dağıttı.

Dernek ayrıca, geçen hafta bölgede yaptığı dağıtım kapsamında İdlib kırsalında yaşayan ihtiyaç sahibi ailelere 2 bin 370 soba, 100 ton yakıt, 6 bin çift bot, bin adet mont, 6 bin çorap ve 5 bin adet polar battaniye dağıtımı gerçekleştirdi.


Dernek, başta gıda, hijyen malzemeleri, ilaç, kışlık kıyafet dağıtımlarını aralıksız sürdürüyor.

Bölgede yaşanan çadır krizinin çözümü için ilk etapta 300 ailenin barınabileceği bir çadır kentin temelini atan ve gönüllülerin desteğiyle 350 çadır kurmayı hedefleyen dernek, bu kapsamda 200'den fazla çadırın yapımını tamamladı.

Sadakataşı Derneği Genel Başkanı Kemal Özdal, "İdlib'de büyük bir insanlık dramı yaşanıyor. Çatışma bölgelerinden göç eden insanlar geldikleri mülteci kamplarında boş alan bulamadıkları için çadırlarını kuramıyorlar. Şimdi de İdlib'de 100 binden fazla sivil yaşanan bombardıman nedeniyle sınırımıza göç etti. Bölgenin acil bir şekilde hijyen malzemeleri, gıda, kışlık kıyafet ve çadıra ihtiyacı var. Bölgeye acil yardımları ulaştırmaya ara vermeden devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Hayırseverler, İdlib yardımlarına destek olmak için banka hesap numaralarına, "www.sadakatasi.org.tr web" adresinden ulaşabilecek. Hayırseverler, tüm operatörlerden İDLİB yazarak 2989'a SMS göndererek 5 lira destekte bulunabiliyor.

Türkiye, İdlib, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.01.2020 11:06 Kaynak: AA
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