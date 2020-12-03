Sadakataşı kış yardım çalışmalarına başladı - Son Dakika

Sadakataşı Derneği, kış aylarının gelmesiyle birlikte başta Türkiye olmak üzere dünyanın dört bir tarafında gerçekleştireceği yardım çalışmalarına "2020-2021 Kış İyilik Koleksiyonu" çağrısıyla başladığını duyurdu.

Dernekten yapılan açıklamada, başta Türkiye olmak üzere, Suriye, Filistin, Lübnan, Orta Asya ve Balkanlar'da kış yardım çalışmaları gerçekleştireceği belirtildi.

Kış yardım çalışmalarının ilk etabında İdlib'deki briket evler ve çadır kentlerde yaşayan mültecilere dağıtılmak üzere 5 bin 745 çift bottan oluşan yardım tırının Suriye'ye gönderildiği aktarılan açıklamada, derneğin, kış yardım çalışmaları kapsamında gıda, hijyen ürünleri, soba, yakacak ve kışlık kıyafet göndererek mültecilere destek olmayı sürdüreceği kaydedildi.

Sadakataşı'nın başlattığı kış yardımları kampanyasına destek olmak için banka hesap numaralarına, www.sadakatasi.org.tr web adresinden ulaşılabileceği belirtilirken, ayrıca "İYİLİK" yazıp 2989'a SMS göndererek 10 TL destekte bulunulabileceği aktarıldı.