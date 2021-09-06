Sadakataşı'ndan Afganistan'a insani yardım - Son Dakika

Sadakataşı Derneği, zor günler geçiren Afganistan'a insani yardım ulaştırmaya devam ediyor.

Dernekten yapılan yazılı açıklamaya göre, Kabil'de yaşayan 150 aileye gıda kumanyası dağıtımı gerçekleştirildi.

Afganistan'daki gelişmeler sonrası zor günler geçiren bölge halkını unutmayan dernek, Afganistan'da yaşanan olaylardan en çok siviller etkilendiğini ve 38 milyon insanın yaşadığı ülkede yardım kuruluşlarının gıda stokunun ay sonunda biteceği yönünde açıklamalar yaptığını hatırlattı.

Yardım kuruluşlarının çağrısı sonrasında acil yardım çağrısı başlatan Sadakataşı Derneği, bölgeye ilk etapta gıda yardımı ulaştırdı.

Ayrıca derneğin, bölgede önümüzde ki günlerde gıda ve hijyen ürünlerini dağıtacağı belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Sadakataşı Derneği Genel Başkanı Kemal Özdal, "Afganistan'da yaşanan krizlerden her zaman en çok siviller zarar gördü. Ülkede refah, eğitim, sağlık ve gıda sorunu yaşanıyor. Dernek olarak başkent Kabil'de yaşayan kardeşlerimize gıda yardımı gerçekleştirdik. Önümüzdeki günlerde bölgeye insani yardım ulaştırmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Afganistan yardımlarına destek olmak için "ACİL" yazıp 2989'a SMS göndererek 10 lira bağış yapılabilir. Banka hesap numaralarına www.sadakatasi.org.tr adresinden ulaşılabilir, detaylı bilgi için 0216 614 04 61 numaralı dernek telefonu aranarak detaylı bilgi alınabilir.