Sadakataşı'ndan Arakanlı Mültecilere Yetimhane

Sadakataşı Derneğince, Bangladeş'in Cox's Bazaar bölgesinde Arakanlı 100 mültecinin barınacağı yetimhanenin temeli törenle atıldı.

Sadakataşı Derneğince, Bangladeş'in Cox's Bazaar bölgesinde Arakanlı 100 mültecinin barınacağı yetimhanenin temeli törenle atıldı.



Dernekten yapılan açıklamaya göre, Myanmar'da yaşadıkları katliamdan kaçarak komşu ülke Bangladeş'e sığınan Arakanlı Müslümanlara, Sadakataşı Derneği yardım ulaştırmaya devam ediyor.



Myanmar askerlerinin ve Budist milliyetçilerin başlattığı saldırılar sonrası yaklaşık 2 milyon Arakanlı'nın, Müslüman komşu ülke Bangladeş'e göç etmek zorunda kaldığı, saldırıların insani krize dönüştüğü ilk andan itibaren bölgede yardım faaliyetlerine başlayan dernek, Cox's Bazaar bölgesine sığınan Arakanlı yetimlerin konaklayacağı yetimhanenin temelini, bölge halkının yoğun katılımı ile attı.



İnşasına başlanılan yetimhane ile derme çatma bambudan evlerde veya kamp dışında çadırlarda yaşamlarını sürdüren 100 yetim, sıcak bir yuvaya sahip olacak. Yetimhane içerisinde yatakhane, derslik, yemekhane, mutfak ve kütüphane olacak.



Bölgede bulunan Sadakataşı acil yardım ekibi, Arakanlı mülteci kamplarını ziyaret ederken 8 su kuyusunun açılışını da yaptı. Yıl içerisinde Bangladeş'te 149 su kuyusunun hizmete açılması, bölgenin en büyük sorunu olan hijyen ve salgın hastalıkların çözümü için büyük katkı sağladı.



Dernek tarafından geçen yıl Moyganuga Mülteci Kampı'nda açılışı yapılan, 50 öğrencinin eğitim gördüğü Musab Bin Umeyr Okulu'nda ise 500 Arakanlı'ya yemek verildi. Cox's Bazaar'da zor şartlar altında yaşayan bin mülteci aileye pirinç, yağ, balık ve tuzdan oluşan gıda kumanyası da dağıtıldı.



"Yardımlara devam edeceğiz"



Bölgede bulunan Sadakataşı Derneği Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Hasbal, bölgede kuruldukları yıldan itibaren acil yardım çalışmalarını sürdürdüklerini, geçen yıl Myanmar'da başlayan katliamlar sonrasında Bangladeş'te göç etmek zorunda kalan kişi sayısının 2 milyona ulaştığını belirtti.



Hasbal, bölgede acil yardımları ara vermeden sürdürdüklerine dikkat çekerek, "On binlerce yetim, kamplarda zorlu koşullarda yaşamlarını sürdürürken, onlara daha rahat bir ortam oluşturmak için 100 yetime ev sahipliği yapacak bir yetimhanenin temelini attık. Cox's Bazaar'da bulunan bin aileye gıda kumanyası dağıtımı gerçekleştirdik. Kriz bölgesi olarak belirlediğimiz Arakanlı mülteci kamplarına yardım çalışmalarımızı sürdürmeye devam edeceğiz." bilgisini verdi.



Sadakataşı Derneği'nin Arakanlı mültecilere yardım projelerine destek olmak isteyenler, banka hesap numaralarına "www.sadakatasi.org.tr" internet adresinden ulaşabiliyor.



Ayrıca tüm operatörlerden "ARAKAN" yazıp, "2989'a kısa mesaj göndererek de 5 lira destekte bulunulabiliniyor.

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