Sadakataşı'ndan İdlib'e yardım - Son Dakika
Son Dakika Güncel Sadakataşı'ndan İdlib'e yardım - Son Dakika

Sadakataşı'ndan İdlib'e yardım

7 saat önce

Sadakataşı Derneği, Suriye'nin İdlib kenti için yardım organizasyonu yaptı.

Sadakataşı'ndan İdlib'e yardım, System.String[]

Sadakataşı Derneği, Suriye'nin İdlib kenti için yardım organizasyonu yaptı.

Sadakataşı Derneği'nden yapılan açıklamada görüşüne yer verilen Sadakataşı Derneği Başkanı Kemal Özdal, Suriye'de iç savaşın başladığı ilk günden itibaren bölgeye acil yardım ulaştırdıklarını, son olarak İdlib'de gerçekleşen bombardıman sonrası yaşananları tüm Türkiye'ye duyurmak için, "İdlib Yardım Bekliyor" çağrısıyla acil yardım çalışması başlattıklarını aktardı.

Özdal, "Bölgede şu an için yaşanan en büyük sorun barınma. Bu sorunun çözümü için 300 aile için çadır kent kurulumu gerçekleştirdik. Şimdi de bin ailenin konaklayacağı acil yaşam evlere inşa ediyoruz. Bölgeye düzenli olarak yakacak, soba, gıda, hijyen malzemeleri ve kışlık kıyafetler ulaştırarak kardeşlerimize destek olacağız." değerlendirmesini yaptı.

Yardım yapmak isteyenlerin İDLİB yazıp 6780'e SMS göndererek 10 TL destekte bulunabilecekleri, ayrıca derneğin internet sitesinden banka hesap numaralarına ulaşabilecekleri kaydedildi.

Türkiye, Suriye, İdlib, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.01.2020 01:34 Kaynak: AA
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