Sadakataşı'ndan İdlib yardımı - Son Dakika

Sadakataşı Derneği, insanlık dramının yaşandığı İdlib'in Harbanuş bölgesinde acil insani yardım malzemeleri ulaştırmaya devam ediyor.

Dernekten yapılan açıklamaya göre, rejim güçleri ve Rusya'nın operasyon başlattığı İdlib'de derneğin başlattığı acil yardım çağrısından sonra Türkiye sınırına göç eden zor durumdaki ailelere bot, mont, bebek bezi ve bisküvi dağıtımı gerçekleştirildi.

Sadakataşı Derneği Genel Başkanı Kemal Özdal, denetiminde bölgede bulunan acil yardım ekibi Maaret El Numan bölgesinde yaşanan çatışmalar nedeniyle Harbanuş'da bulunan Şeyh Mustafa kampına göç eden mültecilere 250 bot, 250 mont ve 500 paket sütle bebek bisküvisi dağıtıldı.

Ayrıca dernek geçen hafta bölgede yapmış olduğu dağıtım kapsamında İdlib kırsalında yaşayan ihtiyaç sahibi ailelere 2 bin soba, 100 ton yakıt, 6 bin çift bot, bin adet mont, 6 bin çorap ve 5 bin adet polar battaniye dağıtımı gerçekleştirdi.

Günlük gıda ihtiyacını bile karşılamakta güçlük çeken İdlibli ihtiyaç sahibi aileler için önümüzdeki günlerde başta gıda, hijyen malzemeleri, ilaç, kışlık kıyafet dağıtımlarının devam edeceği belirtilen açıklamada, bölgede yaşanan çadır krizinin çözümü için önümüzdeki süreçte ilk etapta 300 ailenin barınabileceği bir çadır kentin temelinin atılacağı ifade edildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Sadakataşı Derneği Genel Başkanı Kemal Özdal, "İdlib'de büyük bir insanlık dramı yaşanıyor. Çatışma bölgelerinden göç eden insanlar geldikleri mülteci kamplarında boş alan bulamadıkları için çadırlarını kuramıyorlar. Şimdi de İdlib'de 100 binden fazla sivil yaşanan bombardıman nedeniyle sınırımıza göç etti. Bölgenin acil bir şekilde hijyen malzemeleri, gıda, kışlık kıyafet ve çadıra ihtiyacı var. Bölgeye acil yardımları ulaştırmaya ara vermeden devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Destek olmak isteyen hayırseverler, İdlib yardımlarına destek olmak için banka hesap numaralarına, "www.sadakatasi.org.tr web" adresinden ulaşabilir.

Hayırseverler, tüm operatörlerden İDLİB yazarak 2989'a SMS göndererek 5 lira destekte bulunabiliyor.