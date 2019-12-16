Sadakataşı'ndan Sri Lanka'da balıkçı teknesi dağıtımı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Sadakataşı'ndan Sri Lanka'da balıkçı teknesi dağıtımı - Son Dakika

Sadakataşı'ndan Sri Lanka'da balıkçı teknesi dağıtımı

6 saat önce

Sadakataşı Derneği, Sri Lanka'nın Mutur bölgesinde yoksul bölge halkının yaşamlarını idame ettirebilmeleri için 30 adet balıkçı teknesi ve balıkçılık malzemeleri dağıtımı gerçekleştirdi.

Sadakataşı'ndan Sri Lanka'da balıkçı teknesi dağıtımı, System.String[]

Sadakataşı Derneği, Sri Lanka'nın Mutur bölgesinde yoksul bölge halkının yaşamlarını idame ettirebilmeleri için 30 adet balıkçı teknesi ve balıkçılık malzemeleri dağıtımı gerçekleştirdi.


Ada ülkesi olan Sri Lanka'da balıkçılık insanların geçimlerini sağlamalarında önemli bir yer teşkil ediyor. Yoksul bölge halkının gelir elde etmesi için dernek tarafından ilk etap dağıtımları yapılan tekneler ile istihdama katkı sağlandı.


Gelir Temini Projesi kapsamında Sri Lanka'da bulunan ekipler ülke şartlarına uygun olarak tasarlanan 30 adet balıkçı teknesi ve balıkçılık malzemelerini bölgede halkına ulaştırdı. Bölgede zorlu şartlar altında yaşayan aileler bu proje ile birlikte ev ekonomisine katkıda bulunacak. Dağıtımı yapılan tekneler ile birlikte Sri Lankalılar günde yaklaşık 25 kilogram balık tutarak 30 dolar civarı gelir elde edebilecek.


Dağıtımlar için bölgede bulunan Sadakataşı Derneği yönetim kurulu üyesi Cihad Terzioğlu yaptığı açıklamada, "Dünyanın dört bir tarafında yaşamlarını sürdüren yoksul ve ihtiyaç sahibi insanlara dernek olarak düzenli insani yardım ulaştırıyoruz. Bu yardımların yanına insanlara mesleki eğitim vererek düzenli gelir sağlamaları amacıyla 'Gelir Temini Projesi'ni hayata geçirdik. Birçok coğrafyada farklı mesleki alanlarda yaptığımız projeyle birlikte önceden belirlemiş olduğumuz ihtiyaç sahiplerine geçimlerini sağlamaları için gerekli ürünleri teslim ediyoruz. Bugün de Sri Lanka'nın Mutur bölgesinde balıkçılık yapabilmeleri için ilk etapta 30 aileye tekne dağıtımı gerçekleştirdik. Gelir Temini Projelerimiz önümüzdeki süreçte birçok ülkede devam edecek" dedi. - COLOMBO

Balıkçılık, Sri Lanka, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.12.2019 03:03 Kaynak: İHA
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