Son Dakika Haberleri: Sadakataşı'ndan Suriye'ye kış yardımı
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Sadakataşı'ndan Suriye'ye kış yardımı

6 saat önce

Sadakataşı Derneği "Bu kış lapa lapa iyilik yağsın" çağrısıyla başlattığı çalışmalar kapsamında İdlib, Sarmada ve Atme bölgelerinde bulunan mülteci kamplarına, yetimhanelere ve yoksul ailelere soba ile yakacak dağıtımı yaptı.

Sadakataşı'ndan Suriye'ye kış yardımı, System.String[]

Sadakataşı Derneği "Bu kış lapa lapa iyilik yağsın" çağrısıyla başlattığı çalışmalar kapsamında İdlib, Sarmada ve Atme bölgelerinde bulunan mülteci kamplarına, yetimhanelere ve yoksul ailelere soba ile yakacak dağıtımı yaptı.

Dernekten yapılan açıklamaya göre İdlib ve çevresinde yaşayanlar için kış mevsimi, çadırlarının kış şartlarına dayanıksız olması ve yakacak bulamadıkları için zor geçiyor. Mültecilerin barındığı kampların bir kısmı tamamen sular altında kalırken dernek bu alanları kriz bölgesi olarak belirledi.

Sadakataşı Derneğince, kış yardımları kapsamında Suriye'deki acil yardım ekibi aracılığıyla İdlib, Sarmada ve Atme bölgelerinde yaşayan yoksul halka, yetimhanelere ve mülteci kamplarında yaşayan ailelere toplam 500 odun sobası ve her aileye 250 kilogram yakacak (zeytin çekirdeğinden üretilen) dağıtımı gerçekleştirildi.

Çalışmalar kapsamında toplam 1500 aileye soba ve yakacak dağıtılacak.

Suriye, İdlib, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 03.12.2019 02:20 Kaynak: AA
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