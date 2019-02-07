Sadakataşı'ndan Suriyeli Mültecilere Kış Yardımı

Suriye'nin İdlib kırsalında çetin kış koşullarının yaşanmasıyla birlikte, Sadakataşı Derneği bölgede bulunan mülteci kampları için acil yardım ekibi koordinasyonunda yardım ulaştırmaya devam ediyor.

Kış mevsimi ülkemizle beraber Orta Doğu, Orta Asya ve Balkanları da etkisi altına aldı. Sadakataşı Derneği zor koşulların artması nedeniyle kış yardımları kampanyası kapsamında acil ihtiyaç malzemeleri olarak belirlediği battaniye, atkı-bere ve eldiven takımı, kazak, mont, çorap, kışlık ayakkabı, içlik ve yakacak dağıtımlarını sürdürmeye devam ediyor.

Suriyeli mültecilere yardım

Sadakataşı Derneği, Suriyeli mültecilerin yaşadığı ve geçtiğimiz ay içerisinde 4 kez sele maruz kalan Der Hasaan ve Şahba mülteci kampında yaklaşık bin kişiye bot, mont, gündelik kıyafet ve battaniye dağıtımı gerçekleştirdi. Dağıtımlar sonrasında Şahba mülteci kampında yaşayan çocuklarla dernek yetkilileri birlikte futbol oynamasıyla ortaya güzel görüntüler çıktı.

Yardımların gerçekleştirildiği Der Hasaan ve Şahba mülteci kampları Halep'ten göç etmiş mülteci aileleri barındırıyor. Kamplarda elektrik, su bulunmazken, kampta yaşayan aileler yardım kuruluşlarından aldıkları destek ile hayatlarını sürdürüyorlar.

Bölgede bulunan Sadakataşı Derneği projeler sorumlusu Ahmet Kağızmanlıoğlu yapılan yardımlar sonrası yaptığı açıklamada; ''Baştan ayağa kış yardımı çağrısı ile sürdürdüğümüz Suriye yardımları kapsamında Şahba ve Der Hasaan mülteci kamplarında yaşayan yaklaşık bin kişiye kışlık giyim malzemesi ve battaniye ulaştırdık. Sel felaketinde birçok eşyası kullanılamayacak duruma gelen ailelere yardım ulaştırmanın sevincini yaşadık. Bölgede selden zarar gören diğer mülteci kamplarına acil yardım ulaştırmaya devam edeceğiz.'' İfadelerini kullandı.

Destek için;

Dernek tarafından ihtiyaç sahiplerine mont ulaştırmanın bedeli 75 TL, bot bedeli 50 TL, atkı, bere ve eldiven ulaştırmanın bedeli ise 25 TL olarak belirlendi.