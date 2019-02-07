Sadakataşı'ndan Suriyeli Mültecilere Kış Yardımı

Sadakataşı Derneği, "Baştan ayağa kış yardımı" çağrısı ile başlattığı yardım çalışmalarını sürdürüyor.
Dernekten yapılan açıklamaya göre, Suriye
'nin İdlib
kırsalında çetin kış koşullarının yaşanmasıyla birlikte bölgede bulunan mülteci kampları için acil yardım ekibi koordinasyonunda yardımlar yapılıyor.
Dernek, kış yardımları kampanyası kapsamında acil ihtiyaç malzemeleri olarak belirlediği battaniye, atkı, bere ve eldiven takımı, kazak, mont, çorap, kışlık ayakkabı, içlik ve yakacak dağıtımlarını gerçekleştiriyor.
Sadakataşı Derneği, geçen ay içerisinde 4 kez sele maruz kalan mülteci kamplarında, yaklaşık bin kişiye bot, mont, gündelik kıyafet ve battaniye dağıttı.
Yardımların gerçekleştirildiği mülteci kampları, Halep'ten göç eden mülteci aileleri barındırıyor. Kamplarda elektrik, su bulunmazken, aileler yardım kuruluşlarından aldıkları destek ile hayatlarını sürdürüyor.
Bölgede bulunan Sadakataşı Derneği projeler sorumlusu Ahmet Kağızmanlıoğlu, sel felaketinde birçok eşyası kullanılamayacak duruma gelen ailelere yardım ulaştırmanın sevincini yaşadıklarını belirterek, bölgede selden zarar gören diğer mülteci kamplarına acil yardım ulaştırmaya devam edeceklerini kaydetti.
Sadakataşı Derneğinin kış yardımları kampanyasına banka hesap numaraları üzerinden ve "www.sadakatasi.org.tr" adresinden destek olunabiliniyor.