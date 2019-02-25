Son Dakika Haberleri: Sadakataşı'ndan Yemen'e Gıda ve Hijyen Yardımı

Sadakataşı'ndan Yemen'e Gıda ve Hijyen Yardımı

18 dakika önce

Sadakataşı Derneğince, Yemen'in Marib ve Taiz bölgelerinde yaşayan ihtiyaç sahiplerine gıda ve hijyen yardımları kapsamında bin 100 aileye konserve, un, yağ, şeker, ekmek, süt tozu ve pirinçten oluşan gıda kumanyası, 30 tanker içme suyu ve 300 aileye hijyen paketi dağıtımı yapıldı.

Sadakataşı'ndan Yemen'e Gıda ve Hijyen Yardımı, System.String[]
Sadakataşı Derneğince, Yemen'in Marib ve Taiz bölgelerinde yaşayan ihtiyaç sahiplerine gıda ve hijyen yardımları kapsamında bin 100 aileye konserve, un, yağ, şeker, ekmek, süt tozu ve pirinçten oluşan gıda kumanyası, 30 tanker içme suyu ve 300 aileye hijyen paketi dağıtımı yapıldı.

Dernekten yapılan açıklamaya göre, bölgede bulunan Sadakataşı Derneği acil yardım ekibi tarafından, Yemen halkının en büyük sorunları arasında yer alan sağlık, gıda, hijyen ve barınma alanında acil yardım çalışmalarının devam ettiği bildirildi.

Çalışmalar kapsamında dernek, Yemen'in Marib ve Taiz bölgelerinde yaşayan ihtiyaç sahiplerine gıda ve hijyen yardımları kapsamında bin 100 aileye konserve, un, yağ, şeker, ekmek, süt tozu ve pirinçten oluşan gıda kumanyası, 30 tanker içme suyu ve 300 aileye ise hijyen paketi dağıttı.

Yaklaşık 22 milyon insanın yardıma muhtaç şekilde hayatlarını sürdürdüğü aktarılan açıklamada, yüz binlerce kişinin ülke içerisinde mülteci durumuna düşüp, çadır kentlerde hayat mücadelesi verdiği belirtilerek, halkın gıda, su, ilaç ve hijyen malzemesi temini konusunda büyük sıkıntı yaşadığı kaydedildi.

Yemen yardımlarına destek olabilmek için "YEMEN" yazıp 2989'a SMS atarak destek olunabiliniyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.02.2019 05:00 Kaynak: AA

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