Son Dakika Haberleri: Sadakataşı'nın Yemen'e Yardımları Sürüyor

Sadakataşı'nın Yemen'e Yardımları Sürüyor

6 dakika önce

Yemen'de yaşanan kriz sonrası bölgeye düzenli yardım ulaştıran Sadakataşı Derneği, Marib ve Taiz bölgelerinde yaşayan bin 100 aileye konserve, un, yağ, şeker, ekmek, süt tozu ve pirinçten oluşan gıda kumanyası, 30 tanker içme suyu ve 300 aileye hijyen paketi ulaştırdı.

Sadakataşı'nın Yemen'e Yardımları Sürüyor, System.String[]
Yemen'de yaşanan kriz sonrası bölgeye düzenli yardım ulaştıran Sadakataşı Derneği, Marib ve Taiz bölgelerinde yaşayan bin 100 aileye konserve, un, yağ, şeker, ekmek, süt tozu ve pirinçten oluşan gıda kumanyası, 30 tanker içme suyu ve 300 aileye hijyen paketi ulaştırdı.


Sadakataşı Derneği'nden yapılan açıklamaya göre,Yemen'de nüfusunun yüzde 75'inden fazlası insani yardıma muhtaç durumda yaşıyor.

Yemen'de yaşanan kriz sonrası bölgeye düzenli yardım ulaştıran Sadakataşı, Marib ve Taiz bölgelerinde yaşayan bin 100 aileye konserve, un, yağ, şeker, ekmek, süt tozu ve pirinçten oluşan gıda kumanyası, 30 tanker içme suyu ve 300 aileye hijyen paketi ulaştırdı.


Açıklamada görüşlerine yer verilen Sadakataşı Genel Başkanı Kemal Özdal, şunları kaydetti:

"Yemen'de 22 milyon insani yardıma muhtaç durumda yaşamlarını sürdürüyor. Olayların başladığı 2015 yılından itibaren 100 binin üzerinde insan hayatını kaybetti. Yaşanan insanlık dramına sessiz kalmamak için bölgeye için acil yardım çalışmaları gerçekleştiriyoruz. Taiz, Marib, Sana, Aden, Hadramevt ve El Hudeyde bölgelerinde düzenli olarak ekmek, su, gıda dağıtımları gerçekleştiriyoruz. Bölgeye yapılan yardımlarımız devam edecek."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.03.2019 02:18 Kaynak: AA

Taiz, Marib, Yemen, Güncel
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