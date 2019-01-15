Son Dakika Haberleri: Sadakataşı Türkiye Kış Yardımlarını Sürdürüyor

Sadakataşı Türkiye Kış Yardımlarını Sürdürüyor

1 saat önce

Sadakataşı Derneği 'Baştan ayağa kış yardımı' çağrısı ile 9 ülke ve bölgede başlattığı kış yardımlarını Türkiye'de sürdürmeye devam ediyor.

Sadakataşı Türkiye Kış Yardımlarını Sürdürüyor, System.String[]
Sadakataşı Derneği 'Baştan ayağa kış yardımı' çağrısı ile 9 ülke ve bölgede başlattığı kış yardımlarını Türkiye'de sürdürmeye devam ediyor.

Kış mevsimi Türkiye ile beraber Orta Doğu'yu, Kafkasya'yı, Orta Asya'yı ve Balkanları da etkisi altına aldı. Sadakataşı Derneği zor koşulların artması nedeniyle kış yardımları kampanyası kapsamında acil ihtiyaç malzemeleri olarak belirlediği battaniye, atkı-bere ve eldiven takımı, kazak, mont, çorap, kışlık ayakkabı, içlik ve yakacak dağıtımlarını sürdürmeye devam ettiğini duyurdu.

Bin 100 öğrenciye kışlık ayakkabı

Sadakataşı Derneği yardım ekibi, Türkiye kış yardımları kapsamında, Kırıkkale Merkez'e taşıma yöntemiyle köylerden ulaşan ve eğitimlerini burada gören yaklaşık bin 100 öğrenciye kışlık ev ayakkabısı hediye ettiğini duyurdu. Dağıtımlara Kırıkkale İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Tüfekçi ve şube müdürleri katıldığını kaydedildi.

Tüfekçi, yaptığı açıklamada; "İl merkezine çevre ilçelerden servisler ile gelen anaokulu öğrencilerimize bu soğuk kış günlerinde rahat etmeleri için ayakkabı dağıtımı gerçekleştirdik. Dağıtımlar ile yaklaşık bin 100 çocuğumuzun mutluluğuna ortak olmamızı sağlayan Sadakataşı Derneği'ne teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.

Sadakataşı Derneği Genel Başkanı Kemal Özdal ise her yıl kış çalışmaları kapsamında başta Türkiye olmak üzere dünyanın birçok bölgesine gittiklerini ifade etti. Kırıkkale'de eğitim gören öğrencilerin başarılarını hediyelerle taçlandırmak istediklerini belirten Özdal ayrıca Türkiye'de birçok ilde, Suriye, Kosova, Lübnan, Gazze, Kudüs ve Orta Asya bölgelerinde kış yardım çalışmalarını gerçekleştirerek ihtiyaç sahiplerine kışlık yardım ulaştırmaya devam edeceklerini vurguladı. - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 03:31 Kaynak: İHA

Kırıkkale Merkez, Asya, Kırıkkale, Türkiye, Güncel
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