Sadakataşı ve Deniz Feneri derneklerinden Lübnan'da patlamadan zarar görenlere yardım - Son Dakika

Sadakataşı ve Deniz Feneri dernekleri, Beyrut Limanı'nda meydana gelen şiddetli patlamadan zarar görenlere gıda yardımı dağıttı.

Sadakataşı Derneği Genel Başkanı Kemal Özdal, Beyrut Limanı'nda AA muhabirine yaptığı açıklamada, derneğin patlamanın ardından bölgeye ulaştığını ve evleri zarar gören insanlara yardım ettiğini belirtti.

Özdal, "Patlamanın ardından hem limanda bulunan yüzlerce şirket hem de limanın yanı başında bulunan binlerce ev patlamadan etkilenmiş ve tahrip olmuş durumda. Yaklaşık 30 kilometrelik alanda yıkım oluşturan patlamanın ardından binlerce insan kullanılamaz durumda olan evlerini terk etmek zorunda kaldı." ifadelerini kullandı.

Bu arada Lübnan resmi ajansı NNA'da yer alan habere göre, Deniz Feneri Derneği de Beyrut Limanı'nda meydana gelen patlamada evleri yıkılanlara gıda yardımında bulundu.

Lübnanlılar yaralarını sarmaya çalışıyor

Beyrut Limanı'nda 4 Ağustos'ta patlayıcı maddelerin bulunduğu 12 numaralı depoda önce yangın çıkmış ardından tüm Beyrut'u sarsan çok güçlü patlama meydana gelmişti.

Başkent Beyrut'ta yaşanan şiddetli patlamadan en çok etkilenen limana yakın yerleşim yerlerindeki enkazlar, gönüllülerin yardımlarıyla kaldırılmaya çalışılıyor.

Lübnan Sağlık Bakanı Hamad Hasan, söz konusu patlamada hayatını kaybedenlerin sayısının 154'e yükseldiğini, yaralı sayısının da yaklaşık 5 bin olduğunu açıklamıştı.

Beyrut Valisi Mervan Abbud da Beyrut Limanı'nda meydana gelen patlamanın yol açtığı zararın 10 ila 15 milyar doları aşabileceğini belirtmişti.