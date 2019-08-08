Son Dakika Haberleri: Sadakataşından 500 çocuğa bayramlık giysi
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Sadakataşından 500 çocuğa bayramlık giysi

1 saat önce

Sadakataşı Derneği, 500 çocuğa bayramlık giysi dağıttı.

Sadakataşından 500 çocuğa bayramlık giysi, System.String[]
Sadakataşı Derneği, 500 çocuğa bayramlık giysi dağıttı.
Dernekten yapılan açıklamada, yaklaşan Kurban Bayramı nedeniyle Almanya İslamic Relief kurumu ile birlikte İstanbul, Ağrı, Bursa ve Sakarya'da 500 çocuğa bayramlık kıyafet dağıtıldığı bildirildi.
Derneğin yönetim kurulu üyeleri ve gönüllülerinin katılımıyla yapılan etkinlik ile çocuklar bayram sevincini erken yaşadı.
Açıklamada görüşüne yer verilen Sadakataşı Derneği Başkanı Kemal Özdal, "İslamic Relief kurumunun katkılarıyla İstanbul, Ağrı, Bursa ve Sakarya'da 500 çocuğumuza bayramlık kıyafet hediye ettik. Dağıtımlara katkı sağladıkları için değerli bağışçılarımıza teşekkür ediyoruz." ifadelerini kullandı.
Dernek, Türkiye dahil 12 ülkede yüzlerce yetimin düzenli bakımını üstleniyor, ayrıca dönemsel projelerle her yıl on binlerce yetim çocuğa yardım ulaştırıyor.
Sadakataşı Derneği'nin bayramlık dağıtımına destek olmak isteyenler, "BAYRAMLIK" yazıp 2989'a mesaj göndererek bağışta bulunabiliyor. Ayrıca www.sadakatasi.org.tr adresinden ya da derneğin 0216 614 04 61 numaralı telefonundan bayramlık bağışları gerçekleştirilebilir.
İstanbul, Sakarya, Bursa, Ağrı, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.08.2019 02:36 Kaynak: AA
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