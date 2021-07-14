Cansu Dere ve Caner Cindoruk ile birlikte Sadakatsiz dizisinde başrol oynayan Melis Sezen, sosyal medya hesabından yayınladığı pozlarla adından söz ettirdi.

POZU OLAY OLDU

Ünlü oyuncu, siyah eteği ile deniz kenarında verdiği pozları Instagram hesabında takipçilerinin beğenisine sundu. Fotoğrafçı David Bellemere'nin objektifine poz veren Melis Sezen, iç çamaşırı olmadığı için tüllü eteğiyle göğüslerini kapattı.

Melis Sezen'in bu kareleri 100 binden fazla beğeni aldı.

EN BÜYÜK TUTKUSU ORTAYA ÇIKTI

Sadakatsiz dizisi oyuncuları arasında yer alan Melis Sezen'in en büyük tutkusu ortaya çıktı. Melis Sezen'in dans tutkunu olduğu öğrenildi. Melis Sezen'in setten arta kalan zamanlarında bol bol latin dansları yaptığı ortaya çıktı.

Sezen, özellikle salsa ve tango yaparak stresten uzak kalmayı başarıyor.

MELİS SEZEN KİMDİR?

Melis Sezen, 2 Ocak 1997 tarihinde İstanbul, Silivri'de doğdu. Lise eğitimini Selimpaşa Atatürk Anadolu Lisesinde tamamladı. Babası Arnavut, Makedonya göçmeni; anne tarafı ise Selanik, Yunanistan göçmenidir. Bir tane erkek kardeşi bulunan Sezen'in ailesi ticaretle uğraşıyor.

Sezen, bir süredir Sadakatsiz dizisinde canlandırdığı 'Derin' karakteriyle adından söz ettiriyor.