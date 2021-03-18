Sadakatsiz 23. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Sadakatsiz 22. bölüm tek parça full izle! - Son Dakika

Türk yapımı televizyon dizisi Sadakatsiz İngiliz yapımı Doctor Foster dizisinden uyarlanmıştır. Sadakatsiz 23. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Sadakatsiz 22. bölüm tek parça full izle!

SADAKATSİZ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Asya'nın hamlesi, üzerine oynanan oyunda kartları yeniden dağıtmıştır. Beklenmedik bir haber Asya, Sinan, Volkan ve Derin cephesinde yeni bir krizin tetikçisi olur. Gönül'ün artan baskısına boyun eğmeyen Selçuk, Güçlü ailesini daha güç durumda bırakmaya kararlıdır. Derin ve Volkan'ın ilişkisinde ipler daha da gerilirken yaşanan şok bir gelişme, hangi kaçınılmaz sonun habercisidir?

SADAKATSİZ 23. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Çarşamba akşamları Kanal D ekranlarında yayınlanan Sadakatsiz 22. bölümü ile 17 Mart tarihinde ekrana geldi. Peki, Sadakatsiz 22. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Sadakatsiz 23. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı.