Melis Sezen, 2 Ocak 1997 tarihinde İstanbul , Silivri'de doğdu. Lise eğitimini Selimpaşa Atatürk Anadolu Lisesinde tamamladı. Babası Arnavut, Makedonya göçmeni; anne tarafı ise Selanik , Yunanistan göçmenidir. Bir tane erkek kardeşi bulunan Sezen'in ailesi ticaretle uğraşıyor.

Çekimi doğal ışık kullanarak yapan Bellemere çekim için Melis Sezen'in neredeyse makyajsız olarak hazırlanmasını istedi.

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